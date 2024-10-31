Страны Евросоюза при подготовке к зиме 2024-2025 года уложились в определенные Еврокомиссией сроки заполнения газовых хранилищ и даже превысили необходимый показатель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил на брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Представитель напомнил, что в рамках пакета чрезвычайных мер осенью 2022 года, когда Европе угрожал дефицит газа из-за совокупности последствий войны РФ против Украины, было предусмотрено, что страны-члены должны до 1 ноября обеспечить заполненность своих газовых хранилищ минимум на 90%.

"Этот дедлайн завтра, и могу сообщить, что уже по состоянию на сегодня европейские газохранилища заполнены на 95%. Это означает, что у нас в хранилищах – около 100 млрд кубометров газа, что соответствует трети наших годовых потребностей", – сказал Тим Макфи.

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что теперь ЕС может быть уверен в стабильности поставок и цен и может продолжать курс на отказ от импорта ископаемого топлива из России.

Ранее еврокомиссар предостерегла страны-члены от "политически опасных" сделок с "Газпромом". Вероятно, комиссар имела в виду Венгрию, которая как раз договорилась с "Газпромом" об увеличении поставок газа.