Как популисты захватывают Запад и какие последствия это будет иметь для Украины

Что объединяет такие разные страны ЕС, как Словакию, Австрию, Нидерланды и Францию? Во всех этих государствах на недавних парламентских выборах больше всего голосов получили популисты.

Можно говорить с уверенностью, что впереди – победы популистов и в других государствах.

Надо осознать: это стало новой реальностью современного мира.

О том, что стало и остается причиной такого сногсшибательного изменения и как в этих условиях действовать Украине читайте в статье редакторов "Европейской правды" Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Проблема не только в Трампе. Как справиться с новой волной популистов, особо опасной для Украины. Далее – краткое ее изложение.

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Конечно же, успех популистов не является признаком только последних лет (в частности, разговоры об "ультраправом уклоне" в Европе ведутся уже лет десять). Но сейчас есть все основания говорить о долгосрочном тренде, который то усиливается, то ослабевает, но в целом – превратился в новую реальность и одну из ключевых угроз для западных демократий.

Правда, сейчас эта угроза стала более опасной именно для Украины.

Вспомнить о том, когда в этом тренде был предыдущий пик, несложно, потому что именно тогда состоялась самая мощная в мировом масштабе победа популиста: речь идет о 2016 году, когда Дональд Трамп выиграл выборы президента США.

Именно его опыт доказал миру, что даже в устойчивой демократии популистских лозунгов может быть достаточно, чтобы стать одним из ведущих политиков и даже возглавить государство.

Соединенные Штаты – далеко не единственный пример взрывного роста популистов в те годы.

Подобные процессы одновременно происходили и в ряде других государств Запада.

Поразительно, что большое количество обществ "заболели популизмом" почти одновременно.

Одно из объяснений этого тренда – отложенный эффект финансового кризиса 2008 года, который существенно ударил по среднему классу западного мира. Как следствие – сформировалась прослойка людей, чей уровень жизни существенно упал.

И это создает прекрасные возможности для политиков, готовых предложить избирателям простое (а соответственно – легкое) решение сложных проблем. И такие политики, конечно, нашлись.

На середину 2010-х годов пришелся также пик нескольких других тенденций, ударивших по западным обществам.

Европу всколыхнула серия терактов, лишившая европейцев ощущения безопасности, которое является базовой ценностью. Резко усилился тренд нелегальной миграции.

Это подтолкнуло многие общественные группы к большей закрытости и консерватизму, вплоть до появления в риторике европейских политиков тем, которые в период докризисной стабильности были табуированными – например, ксенофобия и гомофобия.

И, наконец, переход к эре соцсетей, YouTube, а впоследствии и TikTok создал настоящую революцию. Оказалось, что есть простой путь распространять на миллионные аудитории даже откровенный бред или фейки.

А носители взглядов, которые до сих пор считали маргинальными, выяснили, что на самом деле их много и что они могут иметь политическое влияние.

Начало 2020-х годов стало периодом двух подряд кризисов, которые помогли восстановить рост антисистемных игроков: пандемия COVID-19 и полномасштабная война РФ против Украины.

Стоит ли надеяться, что волна побед популистов исчерпывается? Ситуация только ухудшилась.

Впрочем, обращает на себя внимание, что не все популисты становятся открытыми противниками Украины.

Там, где общественное мнение является проукраинским, популисты или не рискуют атаковать Украину, или становятся нашими союзниками. Поэтому, прежде всего стоит сосредоточить усилия на том, чтобы убеждать общества.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Проблема не только в Трампе. Как справиться с новой волной популистов, особо опасной для Украины.