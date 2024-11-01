Что будет делать Украина в случае поражения Санду и пойдет ли Киев на войну в Приднестровье

В воскресенье, 3 ноября, Молдова снова пойдет на избирательные участки. Во втором туре выборов президента встретятся прозападная Майя Санду и выдвинутый пророссийской Партией социалистов Александр Стояногло.

И если перед первым туром все без исключения соцопросы гарантировали Санду победу – то сейчас ситуация неопределенная.

Нет никаких сомнений в том, что его победа станет вызовом для отношений Украины и Молдовы.

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко признал, что Киев в случае негативных процессов в Молдове может задействовать жесткие сценарии, ведь это становится для нас вопросом национальной безопасности.

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Об этом, о вероятности военного сценария в Приднестровье и о возможном развитии после выборов смотрите на нашем Youtube-канале. А текстовое изложение основных тезисов Павла Климкина, от первого лица, – в материале Климкин: Если выборы сделают Молдову плацдармом РФ, Украина будет действовать, вплоть до шантажа. Далее – кратко о том, что он говорил.

Надо осознавать реальность: Молдова может превратиться в российский плацдарм. Впрочем, победа пророссийского президента не означает автоматического появления пророссийского плацдарма.

Сейчас Украина должна предупредить молдавских друзей, что для нас превращение Молдовы в пророссийский плацдарм – это фундаментальный вызов безопасности.

И во время войны мы имеем политическое и моральное право говорить об этом откровенно. Мы даже имеем право напоминать им, что они получили европейскую перспективу благодаря Украине.

Поэтому задача Украины, в случае победы Стояногло, – навязывать ему условия, границы действий.

Он однозначно будет не проукраинским. Но, не будет классически пророссийским, или проевропейским. Он будет стремиться балансировать.

И это, к слову, усиливает угрозу для Майи Санду от него, поскольку Стояногло может оказаться своеобразным компромиссным кандидатом для основных политических и прежде всего бизнес-групп Молдовы, которые возьмут на себя управление процессом. То есть речь идет о возвращении Молдовы к классической олигархической модели.

Причем речь идет об элитах всей Молдовы, включая Приднестровье.

Если Санду выиграет выборы президента, но парламентские выиграют пророссийские силы, то Молдова в таком случае придет к досрочным выборам и к изменению реальности с непредсказуемым результатом.

А мы в это время будем жить рядом с нестабильной страной.

Поэтому в таком случае нам нужно будет понимание: что мы делаем?

Это будет непростая история с непростыми решениями.

Как мы их сдерживаем? Прибегаем ли мы к жестким мерам – тому же шантажу? Как мы это все координируем с Евросоюзом?

В случае смены власти Молдовы в Киеве действительно могут появиться голоса о том, чтобы "залезть в Приднестровье".

Но это – очень опасная история.

Нам надо быть очень и очень внимательными, решая, как поднимать ставки и какие выбирать меры. И свой выбор будет важно объяснить как украинскому обществу, так и нашим международным партнерам. Потому что это для нас станет моментом истины.

Перед нами будет стоять задача использовать начало переговоров с Евросоюзом (и Молдовы, и наш собственный) для интеграции Приднестровья в этот процесс.

Сейчас формат переговоров по Приднестровью "5+2" – мертв. Нужно что-то новое. И для нас надо, чтобы в новом формате не было России.

И я думаю, что приднестровские элиты к этому разговору на самом деле готовы, потому что они понимают, что Молдова идет в ЕС, Украина идет в ЕС, и они не могут существовать в вакууме.

Подробнее – в материале Климкин: Если выборы сделают Молдову плацдармом РФ, Украина будет действовать, вплоть до шантажа.