Что придется изменить в Конституции Украины для членства в ЕС

В Украине готовятся к тому, что наше вступление в ЕС потребует изменений в Конституцию.

К примеру, Украина должна признавать применение решений Суда ЕС, а некоторые акты права Евросоюза должны действовать в Украине автоматически, как нормы прямого действия. Действующий основной закон не предусматривает такой возможности.

Потребность в таких изменениях признают и в правительстве.

О том, насколько глубокими должны быть эти изменения и как решали эту потребность другие государства, вступавшие в ЕС ранее, читайте в статье эксперта по праву ЕС Богдана Веселовского Евростандарт для Конституции: как Украина должна изменить основной закон к вступлению в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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Все государства-члены ЕС должны поддерживать взаимосвязь между национальным правом, собственной конституционной идентичностью и общим правом Евросоюза. Каждая страна сама ищет баланс между ними. Но определенные параметры взаимосвязи известны заранее и являются общими для всех членов ЕС.

С одной стороны, право ЕС имеет приоритет над правом государств-членов.

С другой – предусмотрены предохранители для защиты национального права. Например, статья 4 Договора о Европейском Союзе обязывает ЕС уважать основные государственные функции его членов, включая обеспечение территориальной целостности, поддержание правопорядка и обеспечение национальной безопасности. То есть, есть конституционные ограничения, с которыми Евросоюз должен считаться.

В Украине статьи 8, 9, 19 Конституции и глава по судопроизводству, требуют определенных изменений.

Для эффективной интеграции в правовую систему Евросоюза важно в статье 8 признать верховенство права ЕС, которое имеет прямое действие.

Это станет основой для избежания правовых конфликтов между конституционными нормами Украины и обязательствами перед ЕС.

Если этого не изменить – правовые конфликты будут неизбежны.

Также необходимо предусмотреть изменения, которые позволят украинским судам передавать дела на рассмотрение Суда ЕС для получения предварительных решений в вопросах права Евросоюза и признать обязательность его решений в соответствующих сферах.

Для Украины изменения в Конституцию, направленные на интеграцию в ЕС, являются стратегически важным шагом.

Однако практически это станет возможным только после завершения или прекращения правового режима военного положения.

Как новые члены ЕС меняли (или не меняли!) свои конституции?

Важен пример Хорватии – и не только потому, что она вступала в ЕС последней.

Хорватия – пример того, как страны идут на конституционные изменения заранее, не имея гарантии своего вступления. Она изменила конституцию в июне 2010 года, хотя в то время ее переговоры о вступлении в ЕС еще продолжались (13 из 33 переговорных глав оставались не закрытыми).

Чехия внесла изменения в конституцию в 2001 году, когда переговоры также еще продолжались, но в силу эти изменения вступили в 2002-м.

А вот Венгрия внесла поправки в свою конституцию в 2003 году, когда переговоры о вступлении уже закончились.

Однако не все члены ЕС из последних волн расширения пошли на изменение своих конституций.

Например, Польша обошлась без внесения дополнительных положений "под членство".

Похожие вызовы стоят и перед Болгарией, где правовой статус европейского права не имеет четкой конституционной регламентации, что затрудняет полную интеграцию норм ЕС в национальное законодательство.

Подробнее – в материале Богдана Веселовского Евростандарт для Конституции: как Украина должна изменить основной закон к вступлению в ЕС.