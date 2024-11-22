Стратегия Киева при Трампе, проблемные сигналы от украинцев и параллели с 1918-м: интервью

Ежи Помяновский – карьерный польский дипломат, который уже более 10 лет работает в Брюсселе и возглавляет Европейский фонд за демократию (European Endowment for Democracy, EED) – организацию, которая помогает продвигать демократические и общественные инициативы во многих государствах мира, включая наше государство.

А еще он прекрасно чувствует, как меняются настроения в государствах Запада относительно Украины и российской войны.

Разговор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко с Помяновским оказался очень приближенным к realpolitik – настолько, что часть украинской аудитории его тезисы об отношении Запада к войне и "компромиссам" могут поразить или даже оскорбить. Но их надо осознавать и преодолевать, а не отгораживаться от них.

Об этом и не только – в материале "Дискурс на Западе – подготовка к переговорам. О подготовке к победе Украины речь не идет". Далее – основные тезисы Помяновского (от первого лица).

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Столь коренная смена власти в США, конечно же, принесет изменения. Но единственное, что мы знаем о Трампе – это то, что он непредсказуем. Очень трудно угадать, каким будет его следующий шаг.

Эта непредсказуемость означает, что Украине будет трудно строить какие-то долгосрочные планы.

Кстати, это не обязательно имеет негативные последствия для Украины. Иногда это будет играть на позитив, потому что дает гибкость и вам.

О сценарии того, что Трамп "сдаст Украину Путину" приходится слышать, – но я не считаю его серьезным.

Не надо забывать, что среди военных и вообще оборонного сообщества США существует четкое восприятие того, что война с Россией в Украине является чрезвычайно важной со стратегической точки зрения для самих Соединенных Штатов. Что Украиной нельзя просто пожертвовать в рамках мелких политических договоренностей.

Усиление России – против интересов США.

И абсолютно негативного сценария, например, сдачи Украины Путину, не будет.

Я сейчас вижу очень сильное историческое сходство с ситуацией 1918 года, когда завершалась Первая мировая война. Тогда в коалиции победителей говорили, что нельзя останавливаться сейчас, мы должны идти в Берлин, потому что через 20 лет у нас будет война.

Но общество во Франции, в США, в Великобритании тогда настолько устало от войны, что требовало немедленного мира, а через 20 лет началась война. И это очень похоже на то, что мы видим сейчас с подходом Соединенных Штатов к войне против Украины.

Это представляет реальную опасность.

Если в вашем обществе доминируют такие чувства, то ни один политик не сможет преодолеть такое давление, так работает демократия.

Ваше общество в современном мире может донести до других обществ волю украинского народа – через социальные сети, через адвокационные кампании, через различные механизмы. И это не менее важно, чем официальные политические переговоры.

Вместе с тем, рядовые поляки или бельгийцы, которые разговаривают с украинцами, получают противоречивые сигналы. Они видят не только готовность Украины защищать себя, а слышат также что-то вроде "я не знаю, что там происходит", или "и в Украине до сих пор коррупция", или "вы можете заплатить и уехать за границу".

Это вредит Украине, надо изменить эту коммуникацию.

Я говорю абсолютно откровенно и прямо: сегодня языком политического дискурса на Западе об Украине стала подготовка к переговорам, а не подготовка к победе.

Членство в НАТО и членство в ЕС – это два элемента, от которых нельзя отказываться ни на каких будущих переговорах. Это лишит Россию возможности возобновить войну через два года, или пять, или семь лет, и будет реальной победой.

Я надеюсь, что общеевропейская поддержка будет достаточно сильной, чтобы дать Украине возможность маневрировать, заключать краткосрочные договорённости с США, когда ситуация это позволяет, и готовить лучшую переговорную позицию для будущих "мирных переговоров".

Полная версия – в материале "Дискурс на Западе – подготовка к переговорам. О подготовке к победе Украины речь не идет".