Как пророссийский кандидат в Румынии стал лидером выборов и развернется ли страна на восток

25 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов, подаривший настоящую сенсацию. Хотя и со знаком "минус".

Во время первого тура был поломан сценарий, когда фаворитом должен был стать действующий премьер-министр Марчел Чолаку, а его самым удобным оппонентом – лидер Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион.

Вместо этого результаты первого тура добавили ощущение остроты – во втором туре сойдутся кардинально противоположные по взглядам и мировоззрению кандидаты: про-восточный и прозападный.

Фактически румыны должны определить будущее своего государства, идет речь в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" Остановить пророссийский разворот: сможет ли Румыния отстоять свой европейский путь. Далее – краткое ее изложение.

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Первый тур президентских выборов подарил далеко не одну сенсацию.

Главная из них – первое место у ультраправого независимого кандидата Келина Джорджеску, которого даже часто игнорировали в ходе соцопросов и при формировании прогнозов относительно послевыборного расклада сил.

Несколько неожиданным стал выход во второй тур и руководительницы Союза спасения Румынии (USR) прозападной Элены Ласкони. Хотя лидер USR и фигурировала среди фаворитов гонки, однако мало кто верил в ее успех.

И конечно, сенсацией стало то, что во втором туре впервые за много лет нет представителей пары PNL-PSD, а это означает, что после 10-летнего президентства национал-либерала Клауса Йоханниса Румыния стоит на пороге значительных изменений и трансформаций. Характер этих изменений будет понятен только после парламентских выборов, которые пройдут уже 1 декабря, и второго тура президентских выборов, которые состоятся через две недели.

Итак, пока основные игроки поливали друг друга, а также основных независимых кандидатов, грязью, в лидеры выбился Келин Джорджеску.

Значительная часть румынских избирателей шли голосовать с желанием радикальных, конкретных и четких изменений, поэтому протестные настроения и гнев на систему сыграли свою роль.

Именно эти факторы и стали "тузом в рукаве" Джорджеску.

Только после выборов румынские и мировые медиа обратили внимание на ультранационалистическую и религиозную риторику Джорджеску, его вопиющую антизападность, "героизацию" им диктатора Антонеску, связи с одиозным персонажем российского политикума Александром Дугиным, критику ЕС и НАТО и теплые отношения с Москвой, что вызвало широкий резонанс и даже шок.

Стоит обратить внимание на профиль избирателя победителя первого тура президентских выборов. За Джорджеску проголосовало 31% людей в возрасте 18-24 лет.

В то же время только 13% избирателей, имеющих высшее образование, сделали выбор в его пользу.

Поддержка молодежи, среди прочего, может объясняться проактивной кампанией в социальной сети TikTok, где он продвигал месседжи о "настоящем румыне" и "сильном лидере".

Результат руководительницы партии USR Элены Ласкони зато является более закономерным и понятным.

Она активно вела избирательную кампанию, продемонстрировала себя на дебатах, получила поддержку от бывшего премьера Людовика Орбана – основные факторы, которые помогли ей выйти во второй тур.

Второй тур президентских выборов в Румынии, очевидно, будет максимально напряженным и историческим.

Несмотря на определенный рост популизма в политической системе Румынии, с высокой вероятностью большинство избирателей отдадут предпочтение проевропейской кандидатке.

События следующих двух недель станут тестом на умеренность и взвешенность румынского избирателя и на способность проевропейских сил к мобилизации и поиску общих знаменателей для того, чтобы противодействовать маршу ультраправых.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова Остановить пророссийский разворот: сможет ли Румыния отстоять свой европейский путь.