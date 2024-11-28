Почему угрозы Путина не указывают, что он готовит ядерный удар, и что об этом думают на Западе
Новости — Четверг, 28 ноября 2024, 16:30 —
Российский удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, разработанной для использования с ядерными боеголовками, стал ключевым этапом эскалации в российской войне против Украины.
Военный эффект этого удара – довольно сомнительный.
Очевидная задача РФ другая – поднять ставки в ядерном шантаже Запада после того, как Путин утвердил новую ядерную доктрину.
О том, реально ли применение ядерного оружия и что об этом думают партнеры, редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко поговорил с Анной Шелест, директором программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма".
Текстовое изложение разговора – в материале Что изменили угрозы "ядерной войной"? Объясняем, как Запад воспринимает путинский шантаж. Далее – основные тезисы Анны Шелест.
То, что сейчас происходит – укладывается в тактику России. Она постоянно эскалирует.
Впрочем, очень важно понять, что это – эскалация именно эффекта сдерживания ядерным оружием, а не демонстрация того, что Россия действительно готова к его использованию.
В странах НАТО действительно есть страх того, что Путин готов нажать условную "красную кнопку".
Это создает замкнутый круг.
Ведь Путин будет использовать ядерные угрозы так долго, как Запад будет в них верить.
Но означает ли обстрел Днепра "Орешником", что этот подход изменился и Путин готовится к применению ядерного оружия?
Вряд ли. Это скорее говорит о его неуверенности в эффективности предыдущего шантажа на фоне разрешения Украине бить западными ракетами по территории РФ.
Что касается угроз Дональда Трампа о выходе США из НАТО, то этот сценарий вряд ли осуществится.
Несмотря на то, что НАТО сохраняется и сохранится, мы вынуждены постоянно возвращаться к идее "европейской автономии", о которой на самом деле в Европе говорят уже несколько десятилетий, но при Трампе начали обсуждать активнее.
Впрочем, полноценной работы над системой общей европейской безопасности нет.
Идея создания общей европейской армии, о которой так много говорили, не имеет поддержки.
По сути, Европа отказалась от идеи общей европейской армии после 2022 года, поскольку вместе с началом полномасштабной войны Североатлантический альянс получил новый толчок.
Вместо этого ЕС и НАТО пытаются разделить обязанности, избегая дублирования.
Военные планы – это НАТО.
Логистика – это общее дело НАТО и ЕС.
ВПК Европы – это уже вопрос ЕС, потому что здесь о деньгах.
Относительно того, готов ли Евросоюз заменить Соединенные Штаты в вопросах войны против Украины, то поставки от европейцев ограничены мощностью их производства. А расширение производства – это дорого, долго и сложно.
А у Соединенных Штатов все еще есть много чего на складах. Их объемы будет невозможно перекрыть никакими договоренностями с другими странами.
Поэтому помощь США будет очень нужна Украине и дальше.
Подробнее – в материале Что изменили угрозы "ядерной войной"? Объясняем, как Запад воспринимает путинский шантаж.