Почему угрозы Путина не указывают, что он готовит ядерный удар, и что об этом думают на Западе

Российский удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, разработанной для использования с ядерными боеголовками, стал ключевым этапом эскалации в российской войне против Украины.

Военный эффект этого удара – довольно сомнительный.

Очевидная задача РФ другая – поднять ставки в ядерном шантаже Запада после того, как Путин утвердил новую ядерную доктрину.

О том, реально ли применение ядерного оружия и что об этом думают партнеры, редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко поговорил с Анной Шелест, директором программ по безопасности Совета внешней политики "Украинская призма".

Реклама:

Текстовое изложение разговора – в материале Что изменили угрозы "ядерной войной"? Объясняем, как Запад воспринимает путинский шантаж. Далее – основные тезисы Анны Шелест.

То, что сейчас происходит – укладывается в тактику России. Она постоянно эскалирует.

Впрочем, очень важно понять, что это – эскалация именно эффекта сдерживания ядерным оружием, а не демонстрация того, что Россия действительно готова к его использованию.

В странах НАТО действительно есть страх того, что Путин готов нажать условную "красную кнопку".

Это создает замкнутый круг.

Ведь Путин будет использовать ядерные угрозы так долго, как Запад будет в них верить.

Но означает ли обстрел Днепра "Орешником", что этот подход изменился и Путин готовится к применению ядерного оружия?

Вряд ли. Это скорее говорит о его неуверенности в эффективности предыдущего шантажа на фоне разрешения Украине бить западными ракетами по территории РФ.

Что касается угроз Дональда Трампа о выходе США из НАТО, то этот сценарий вряд ли осуществится.

Несмотря на то, что НАТО сохраняется и сохранится, мы вынуждены постоянно возвращаться к идее "европейской автономии", о которой на самом деле в Европе говорят уже несколько десятилетий, но при Трампе начали обсуждать активнее.

Впрочем, полноценной работы над системой общей европейской безопасности нет.

Идея создания общей европейской армии, о которой так много говорили, не имеет поддержки.

По сути, Европа отказалась от идеи общей европейской армии после 2022 года, поскольку вместе с началом полномасштабной войны Североатлантический альянс получил новый толчок.

Вместо этого ЕС и НАТО пытаются разделить обязанности, избегая дублирования.

Военные планы – это НАТО.

Логистика – это общее дело НАТО и ЕС.

ВПК Европы – это уже вопрос ЕС, потому что здесь о деньгах.

Относительно того, готов ли Евросоюз заменить Соединенные Штаты в вопросах войны против Украины, то поставки от европейцев ограничены мощностью их производства. А расширение производства – это дорого, долго и сложно.

А у Соединенных Штатов все еще есть много чего на складах. Их объемы будет невозможно перекрыть никакими договоренностями с другими странами.

Поэтому помощь США будет очень нужна Украине и дальше.

Подробнее – в материале Что изменили угрозы "ядерной войной"? Объясняем, как Запад воспринимает путинский шантаж.