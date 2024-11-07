Как канадский журналист, рассказывающий о "фашистах" в Украине, оказался советским агентом
Новости — Четверг, 7 ноября 2024, 12:00 —
В конце октября в канадском парламенте, в комитете национальной безопасности и обороны состоялись слушания о влиянии российской дезинформации на канадское информационное пространство.
Эти слушания, уже не первые по дезинформации, получили большую огласку, поскольку ведущего журналиста издания Ottawa Citizen Дэвида Пульезе обвинили в работе на советские (а вероятно – и на российские тоже) спецслужбы.
Об этой истории и архитектуре российской пропаганды, которая работает в Канаде против украинцев, читайте в статье Анастасии Рингис (из Торонто) Борцы с "фашистами" и Украиной: как работает российская сеть влияния в Канаде. Далее – краткое ее изложение.
Нынешние слушания по российской дезинформации в парламенте Канады были инициированы снова после громкого протеста против показа на Торонтском международном кинофестивале (TIFF) якобы документальной ленты "Russian at War".
Режиссером этой ленты является россиянка Анастасия Трофимова, которая долгое время работала на RT (Russia Today). А сам фильм фактически легализует российские нарративы: от того, что на стороне россиян воюет украинец, до того, что "российские солдаты тоже жертвы этой войны".
Кстати, телеканал Russia Today до 2020 года был в свободном доступе в канадских кабельных сетях. Он был запрещен правительством Канады только после начала полномасштабного вторжения – как таковой, "чьи программы стремятся подорвать суверенитет другой страны, унижать канадцев определенного этнического происхождения и подорвать демократические институты в Канаде".
Итак, массовый протест украино-канадской общины привел к тому, что канадская власть уже не могла не отреагировать на российскую дезинформацию, которая активно просачивается в публичное пространство. И именно парламентские слушания дали действительно сенсационные результаты!
Согласно данным, которые получил экс-министр и известный политик от оппозиционной Консервативной партии Крис Александер, канадский журналист Дэвид Пульезе попал в поле зрения КГБ как "человек, который в перспективе будет иметь возможность работать в передовых медиа Канады и США". Агент Иван встретил Дэвида в 1982 году на публичной лекции, посвященной вторжению советских войск в Афганистан.
Агенту Ивану дали указание развивать отношения с лояльным к советской политике Дэвида.
В справке, датированной 20 июня 1990 года, отмечается, что связь между агентом Иваном и Стюартом (такой псевдоним был у Пульезе) установлена.
Как предполагает Александер, эти контакты не прекратились и после распада СССР – с агентом Стюартом уже начали работать российские спецслужбы.
Однако почему в поле зрения попал именно Дэвид Пульезе?
Этот журналист уже более 30 лет специализируется на милитаристских вопросах и вопросах безопасности. Он анализирует процессы в канадской армии, расследует закупки для канадской армии, правонарушения и случаи харасмента. Он является одним из самых влиятельных критиков Министерства обороны Канады.
А еще его хорошо знают по статьям о "фашистах" в украинской диаспоре и в диаспорах балтийских стран.
Дэвид Пульезе не одинок в поиске "украинских фашистов".
Среди тех, кто постоянно подбрасывает "на вентилятор", – профессор Оттавского университета Иван Качановский, которой с 2014 года рассказывает не только об "украинских нацистах", но и о "государственном перевороте" в Украине.
Более того, они не только связаны общими нарративами, но еще и поддерживают друг друга.
Канадский историк еврейско-украинского происхождения Алик Гомельский уверен, что еще во времена КГБ именно в Канаде – где одна из крупнейших украинских диаспор – была выстроена "сеть" публичных пропагандистов. Почти в каждом крупном канадском университете есть какой-то профессор, который до сих пор поддерживает пророссийские нарративы.
Показательно, что "экосистема" распространения российской дезинформации работает не только против Украины, а вообще против западных ценностей, НАТО, США, демократии.
Подробнее – в материале Анастасии Рингис (из Торонто) Борцы с "фашистами" и Украиной: как работает российская сеть влияния в Канаде.