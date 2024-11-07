Как канадский журналист, рассказывающий о "фашистах" в Украине, оказался советским агентом

В конце октября в канадском парламенте, в комитете национальной безопасности и обороны состоялись слушания о влиянии российской дезинформации на канадское информационное пространство.

Эти слушания, уже не первые по дезинформации, получили большую огласку, поскольку ведущего журналиста издания Ottawa Citizen Дэвида Пульезе обвинили в работе на советские (а вероятно – и на российские тоже) спецслужбы.

Об этой истории и архитектуре российской пропаганды, которая работает в Канаде против украинцев, читайте в статье Анастасии Рингис (из Торонто) Борцы с "фашистами" и Украиной: как работает российская сеть влияния в Канаде. Далее – краткое ее изложение.

Нынешние слушания по российской дезинформации в парламенте Канады были инициированы снова после громкого протеста против показа на Торонтском международном кинофестивале (TIFF) якобы документальной ленты "Russian at War".

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Режиссером этой ленты является россиянка Анастасия Трофимова, которая долгое время работала на RT (Russia Today). А сам фильм фактически легализует российские нарративы: от того, что на стороне россиян воюет украинец, до того, что "российские солдаты тоже жертвы этой войны".

Кстати, телеканал Russia Today до 2020 года был в свободном доступе в канадских кабельных сетях. Он был запрещен правительством Канады только после начала полномасштабного вторжения – как таковой, "чьи программы стремятся подорвать суверенитет другой страны, унижать канадцев определенного этнического происхождения и подорвать демократические институты в Канаде".

Итак, массовый протест украино-канадской общины привел к тому, что канадская власть уже не могла не отреагировать на российскую дезинформацию, которая активно просачивается в публичное пространство. И именно парламентские слушания дали действительно сенсационные результаты!

Согласно данным, которые получил экс-министр и известный политик от оппозиционной Консервативной партии Крис Александер, канадский журналист Дэвид Пульезе попал в поле зрения КГБ как "человек, который в перспективе будет иметь возможность работать в передовых медиа Канады и США". Агент Иван встретил Дэвида в 1982 году на публичной лекции, посвященной вторжению советских войск в Афганистан.

Агенту Ивану дали указание развивать отношения с лояльным к советской политике Дэвида.

В справке, датированной 20 июня 1990 года, отмечается, что связь между агентом Иваном и Стюартом (такой псевдоним был у Пульезе) установлена.

Как предполагает Александер, эти контакты не прекратились и после распада СССР – с агентом Стюартом уже начали работать российские спецслужбы.

Однако почему в поле зрения попал именно Дэвид Пульезе?

Этот журналист уже более 30 лет специализируется на милитаристских вопросах и вопросах безопасности. Он анализирует процессы в канадской армии, расследует закупки для канадской армии, правонарушения и случаи харасмента. Он является одним из самых влиятельных критиков Министерства обороны Канады.

А еще его хорошо знают по статьям о "фашистах" в украинской диаспоре и в диаспорах балтийских стран.

Дэвид Пульезе не одинок в поиске "украинских фашистов".

Среди тех, кто постоянно подбрасывает "на вентилятор", – профессор Оттавского университета Иван Качановский, которой с 2014 года рассказывает не только об "украинских нацистах", но и о "государственном перевороте" в Украине.

Более того, они не только связаны общими нарративами, но еще и поддерживают друг друга.

Канадский историк еврейско-украинского происхождения Алик Гомельский уверен, что еще во времена КГБ именно в Канаде – где одна из крупнейших украинских диаспор – была выстроена "сеть" публичных пропагандистов. Почти в каждом крупном канадском университете есть какой-то профессор, который до сих пор поддерживает пророссийские нарративы.

Показательно, что "экосистема" распространения российской дезинформации работает не только против Украины, а вообще против западных ценностей, НАТО, США, демократии.

Подробнее – в материале Анастасии Рингис (из Торонто) Борцы с "фашистами" и Украиной: как работает российская сеть влияния в Канаде.