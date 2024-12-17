Как новая власть Польши теряет рейтинги и какие это может иметь последствия

13 декабря исполнился ровно год с тех пор, как в Польше была создана нынешняя правящая коалиция и назначено правительство во главе с Дональдом Туском.

Господствующая коалиция в составе "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новой левицы", еще не получив всей полноты власти (своего представителя на посту президента) для эффективного внедрения изменений, уже начала терять благосклонность избирателей.

Впервые за год пребывания в оппозиции партия "Право и справедливость" возвращается на первое место по поддержке поляков.

Учитывая то, что в мае 2025 года в Польше состоятся выборы президента страны, можно ожидать ожесточенной борьбы за эту должность.

Реклама:

О "переломе" симпатий поляков и рисках для Украины и Европы читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Туск теряет популярность: как новые избирательные расклады могут повлиять на Польшу и Украину. Далее – краткое ее изложение.

Одна из главных причин падения популярности партии премьера Дональда Туска "Гражданская платформа" ("ГП") – экономические вызовы.

Правительство Туска пытается объяснить, что значительная часть проблем является глобальными и связанными, в частности, с российско-украинской войной и энергетическим кризисом. Но для среднестатистического гражданина такие аргументы часто могут быть пустыми словами, если это не сопровождается реальными улучшениями.

Стоит добавить к этому и другие вопросы, такие как миграционная политика. Туск, стремясь показать либеральную открытость, выбрал несколько более мягкий подход к миграционному кризису, в отличие от консервативной жесткости предшественников.

Следует отметить, что определенные успехи правительство Туска, конечно, имеет. Среди них реформа общественных СМИ, отставки связанных с "ПиС" руководителей государственных компаний и инициирование парламентских следственных комиссий для привлечения предыдущего правительства к ответственности за нарушение законодательства.

Однако вызовы, которые имеют место, часто перекрывают достижения. И это особенно заметно в контексте президентской гонки, которая постепенно приближается, создавая более чувствительные для страны реалии.

И, конечно, партия Ярослава Качиньского "Партия и справедливость" ("ПиС") не сидит сложа руки. Ее политическая пропаганда активно критикует действующую власть. Любые недостатки или ошибки используются для подрыва доверия к последней, а эмоциональная риторика мобилизует консервативную базу избирателей.

В конце концов, "ПиС" удалось не просто сохранить своих сторонников, но и вернуть себе первые позиции в рейтингах. А это в свою очередь может помочь беспартийному, но связанному с этой политсилой кандидату – главе польского Института национальной памяти Каролю Навроцкому – улучшить электоральные симпатии к себе.

На фоне этой ситуации мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который еще несколько недель назад был окончательно утвержден кандидатом от "Платформы" на президентских выборах 2025 года, сталкивается с целым рядом вызовов.

Во-первых, он должен работать в условиях политической поляризации, когда общество разделено на два лагеря, которые неохотно ищут компромисс.

Во-вторых, серьезной проблемой может стать тенденция к падению поддержки "Платформы".

Кроме того, популизм "ПиС" и способность этой политсилы формировать информационную повестку дня – это еще один серьезный вызов.

Тшасковскому придется бороться не только за доверие избирателей, но и против информационных атак, которые активно будет использовать оппозиция.

Политический кризис или внутригосударственная турбулентность в Польше могут негативно повлиять на региональную безопасность, подорвать единство ЕС и подорвать политическую стабильность Центрально-Восточной Европы.

Именно поэтому Дональду Туску и его правительству нужно немедленно переломить такую опасную тенденцию.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Туск теряет популярность: как новые избирательные расклады могут повлиять на Польшу и Украину.