Как в Польше оценивают отношения с Украиной и видят решение проблем между странами

Павел Коваль занимает должность председателя Совета по вопросам сотрудничества с Украиной – вспомогательного органа при премьер-министре Польши Дональде Туске.

И именно он часто формирует видение польского правительства, какими должны быть отношения с Киевом.

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко пообщался с Павлом Ковалем во время визита представителя польского правительства в Украину и узнал о его взгляде на проблемы в двусторонних отношениях.

Ответы Коваля (тезисно от первого лица) о нынешнем состоянии украинско-польских отношений, блокаде границы, вопросах эксгумации, спорах вокруг военной помощи – в материале "Польша помогает Киеву как в политическом, так и в военном плане, но поляки в Украине обделены вниманием". Далее – главное из его интервью.

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Отношения Украины и Польши, традиционно очень близкие, всегда характеризовались определенным уровнем эмоциональной заряженности. Они всегда переживают то определенный подъем, то спад.

В этом нет ничего особенного, эта ситуация сравнима с отношениями Германии и Франции или Польши и Германии.

Когда я слышу чьи-то заявления, что нынешнее состояние отношений является плохим, я, имея собственную голову на плечах, воспринимаю это довольно иронично.

Для решения наших противоречий нужно понять то, что мы на самом деле очень похожи.

Мы очень эмоциональны, и украинцы, и поляки. И эти эмоции порой мешают нам найти общий язык.

Мы не всегда должны соглашаться, но во взаимных таких отношениях мы должны понимать друг друга.

Что касается блокады границы польскими фермерами, то эти протесты не такие многочисленные, как может показаться.

Достаточно просто посмотреть на масштаб этих протестов и сравнить с общим масштабом нашей торговли, который сейчас является крупнейшим за всю историю наших отношений.

И если при таком уровне торговли вы считаете, что в результате этих протестов наши отношения разрушены, то у вас просто проблема с оценкой пропорций. Или включились какие-то очень сильные эмоции.

В вопросе Волыни и моратория на эксгумации я призываю к мудрой простоте, к простым человеческим взаимоотношениям. И зачем это все включать в какие-то политические торги?

Волынь касается вещей абсолютно универсальных. То есть она касается международного права, которое дает нам право достойного чествования своих предков. Совет Европы очень конкретно определяет эту концепцию о праве на достойное захоронение своих предков.

Зато украинские требования относительно захоронения на горе Монастырь – это уже вопрос комеморации (увековечение памяти значимых событий или лиц. – Ред.), которая является частью исторической политики.

Конечно, этот вопрос тоже надо закрыть, но нельзя смешивать эти разные вещи.

Относительно военной помощи, мне очень больно, если кто-то думает, что вдруг Польша прекратила свою помощь.

Военная помощь со стороны Польши в течение последних двух лет, в соответствии с пропорциями наших возможностей, наверное, была самой большой в мире.

Польша действительно из глубины своего сердца отдала все, что могла на тот момент. Остальная военная помощь разделена на следующие пакеты.

Что касается поддержки вступления Украины в ЕС, то Польша настроена на расширение ЕС. И сейчас мы поддерживаем расширение ЕС на Украину, Молдову, Западные Балканы.

Что касается польского меньшинства, то поляки в Украине немного обделены вниманием. Вследствие реформы образования могут быть ликвидированы польские школы. Это плохо.

Больше – в материале "Польша помогает Киеву как в политическом, так и в военном плане, но поляки в Украине обделены вниманием".