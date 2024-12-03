Как Грузия восстала против партии власти и почему Запад предстанет перед непростым решением

Четыре дня массовых протестов полностью изменили ситуацию в Грузии.

Еще неделю назад казалось, что власть полностью контролирует ситуацию, однако 28 ноября все изменилось.

Заявление новоизбранного главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров с ЕС о вступлении как минимум до конца 2028 года дало протестам второе дыхание.

Это заявление, вероятно, было тактическим шагом партии "Грузинская мечта", целью которого было стимулировать Запад к компромиссам. Однако стало самой большой ее ошибкой за все 12 лет пребывания у власти.

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О том, куда движутся грузинские протесты и что может заставить Запад активнее их поддержать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси начинает революцию: что может обеспечить победу прозападных протестов в Грузии. Далее – краткое ее изложение.

Ежедневно десятки тысяч граждан Грузии выходят на улицы. Протесты проходят не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Рустави, Телави, Ахалцихе – во всех крупных городах страны.

В частности, в Тбилиси расширяется и место проведения протестов – кроме зданий правительства и парламента, они проходят и возле городского суда, где должны рассматривать дела задержанных, и возле офиса государственного телевещателя.

Уже первые ночи показали, что попытки разбить палатки и построить баррикады блокирует полиция. Зато это дает протестам большую маневренность. Когда полиция, используя газ и водометы, оттесняет протестующих от одного правительственного здания, они перемещаются к другому.

А на следующий день – снова собираются на старом месте.

Несмотря на все попытки запугивания, масштаб грузинских протестов остается стабильно высоким.

А главное, такое мужество рядовых граждан создает очень мощное давление как внутри страны, так и извне.

И результат этого давления оказались беспрецедентными для Грузии.

"В течение многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа Заявление о выходе Грузии из повестки дня переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года не соответствует стратегическим интересам страны", – говорится в совместном заявлении, которое уже подписали более 200 сотрудников Министерства иностранных дел.

Уже зафиксирован ряд увольнений послов.

И вопрос не только в МИДе. С подобными заявлениями, где осуждается решение правительства как противоречащее конституции страны, выступили в Минобороны, Минобразования, Нацбанке, мэрии Тбилиси, а также частные компании.

Такое давление влияет даже на силовиков. По оценкам протестующих, в ночь на 1 декабря полиция начала действовать более сдержанно, чем в предыдущие. И это может быть также результатом общественного давления – там также сомневаются в победе власти и не хотят оказаться "крайними".

Но, власть не готова к каким-либо уступкам. Более того, заявления некоторых представителей правящей партии лишь убеждают в том, что курс на разрыв с ЕС был выбран сознательно.

А одновременно власть начинает давление на тех чиновников, которые заявили о несогласии с решением о приостановлении евроинтеграции. Это даже не скрывают.

Еще одна стратегия дальнейших действий "Грузинской мечты" – дискредитация протестов.

Нынешнее обострение в Грузии ставит Запад перед очень сложным выбором.

Уже через две недели придется, не дожидаясь отчета международных наблюдателей по парламентским выборам, принимать непростое решение – кого в Грузии они считают законной властью, а кого – самозванцами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что сейчас является единственным легитимным представителем власти в стране – ведь и парламент после недавних выборов, и назначенное им правительство таковыми считаться больше не могут.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Тбилиси начинает революцию: что может обеспечить победу прозападных протестов в Грузии.