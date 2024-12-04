Блинкен обещает, что $50 млрд от ЕС и США поступят в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас завершается процедура передачи Украине средств, которые будут получены за счет замороженных активов.

Об этом он заявил журналистам после завершения министерского заседания Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Госсекретарь сообщил, что есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.

"Сейчас мы на основе замороженных (российских) активов должны получить 50 миллиардов долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги пойдут от нас в последующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на некоторое время, в следующем году", – заявил он.

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Как сообщала "Европейская правда", Блинкен в Брюсселе также объявил, что США намерены передать ВСУ и Украине в целом максимально разрешенный бюджетом США объем помощи, выбрав предусмотренные 61 млрд долларов "до последнего цента" до завершения каденции Байдена.

Передача Украине 50 млрд укладывается в эту концепцию действий США.

Блинкен добавил, что это один из трех элементов, важных для успеха Украины. "Мы фокусируемся на практических вещах в помощи Украине, на трех вопросах. Первое – убедиться, что у нее есть деньги, ресурсы, необходимые, чтобы поддерживать ее экономику. Второе – это поддерживать оборону. Третье – это мобилизация", – заявил он.

Как сообщалось, во время встречи в Брюсселе подтвердился визит Андрея Ермака в США на встречу с командой Трампа.

Подробно о переговорах читайте в статье "Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".