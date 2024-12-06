Какой должна быть государственная стратегия отношений с украинской диаспорой

В августе Киев анонсировал создание нового министерства, которое будет заниматься отношениями с украинской диаспорой, – Министерства национального единства Украины.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, среди главных задач министерства – формирование стратегии, как вернуть украинцев жить и работать в Украину.

О том, реалистична ли эта задача и стоит ли ради этого создавать целое министерство, читайте в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Министерство диаспоры: почему надо говорить не только о возвращении украинцев. Далее – краткое ее изложение.

Стоит признать, что профильное министерство диаспоры является практикой скорее для африканских и ближневосточных стран.

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В странах ЕС отношения с диаспорой – это обычно часть обязанностей МИД (что логично, потому что стержень этих отношений – это исправные консульские услуги).

Зато в случае Украины проблема не в названии или самом факте создания отдельного правительственного учреждения, а в том, что его функционал собираются формировать на основании ошибочных предпосылок.

Во-первых, политика возвращения (реэмиграции) не может быть основой отношений с диаспорой. Потому что большинство украинцев – надо озвучить эту неудобную правду – не вернется.

Это не значит, что не надо иметь программ возвращения, просто надо на старте согласиться с их ограниченной эффективностью. Они не являются и не могут быть основой диалога с украинцами за рубежом.

Во-вторых – и здесь очередная неудобная правда – Украина будет строить политику в отношении диаспоры не с уровня доверия ноль, а с уровня доверия минус.

Я живу в Польше уже 16 лет. За это время в Украине сменились четыре президента, Россия аннексировала Крым, начала войну на Донбассе и полномасштабное вторжение, планету поразила пандемия COVID, Трамп побыл президентом США, перестал быть президентом США, снова будет президентом США.

Но кое-что так и не изменилось: политика Украины в отношении диаспоры.

Нереально попасть на консульский прием и без услуг перекупщиков получить базовые консульские услуги, суперограниченная возможность принять участие в выборах за рубежом, откровенно оскорбительные заявления украинских топ и не топ-чиновников в отношении диаспоры, в целом плохая коммуникация с диаспорой.

Если не возвращение, то чем диаспора может быть полезной Украине?

Украинцы должны говорить об Украине в иностранных медиа.

Можно развивать украинский бизнес за рубежом и популяризировать бренды украинского бизнеса как качественных производителей товаров и услуг.

Наконец, украинцы за рубежом могут выбирать на высокие должности проукраинских политиков.

И чтобы выбирать этих политиков, украинские мигранты должны становиться гражданами тех стран, куда они переехали.

Украинская диаспора будет полезнее Украине тогда, когда будет не меньше, а больше интегрирована в общества и страны, которые их принимают.

Эффективная интеграция не означает отказа от связей с Украиной и украинской идентичности.

Создание такого украинского нетворка, который понимает свою силу, влияние, является скоординированным и удерживает культурные связи с Украиной – это реальная цель.

А массовые возвращения – это околдовывание реальности, провоцирование отчуждения у тех, кто не станет возвращаться, и ограничение влияния на украинскую агенду в странах, которые их принимают.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой Министерство диаспоры: почему надо говорить не только о возвращении украинцев.