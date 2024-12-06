Почему инициативы Рады по наказанию военных преступников могут навредить Украине

Ратификация Римского статута стала важнейшим шагом для обеспечения ответственности за тяжелые международные преступления, которые были совершены Российской Федерацией против Украины.

Теперь перед Верховной Радой стоит задача по согласованию национального законодательства со стандартами и принципами международного уголовного и гуманитарного права.

Но принятые Верховной Радой 5 декабря в первом чтении два законопроекта, №11538 и 11539, шокировали специалистов.

О проблемах, закованных в этих законопроектах, и о том, что дает основания делать вывод об их неприемлемости, читайте в статье юриста, главы и основательницы ОО "LingvaLexa" Анны Вишняковой и редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Связь с Гаагой не по Статуту. Как закон о международных преступлениях создает проблемы Украине. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Голосование 21 августа 2024 года, когда 281 депутат поддержал ратификационный закон, стало лишь первым шагом, и уже тогда шла речь о том, что впереди – изменения остальных законов.

9 октября 2024 года Верховная Рада внесла отдельные изменения в украинское уголовное законодательство, и тот закон был в целом положительным, хотя в бочке меда хватало и дегтя.

Например, в статье, предусматривающей ответственность для высшего командования за вторжение России в Украину, "намешали" терминологию. Теперь там есть и "преступление агрессии" и "агрессивная война" и "агрессивные военные действия"... Возможно, для публицистического произведения это не является проблемой, но к уголовному праву действуют другие требования.

Впрочем, законодатели признавали, что закон от 9 октября 2024 года был промежуточным, а не конечным решением. Его даже порой считали "завершением ратификации", а не имплементационным законом.

И вот, в декабре, парламент дошел до имплементации – и сделал это как можно хуже.

Группа из 53 народных депутатов из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина", группы "Доверие" и внефракционных во главе с Александром Бакумовым инициировали два связанных законопроекта: № 11538 и № 11539.

А 5 декабря оба законопроекта были приняты в первом чтении.

Описать реакцию профессионального сообщества на эти проекты можно одним словом: шок.

Они написаны так, что "починить" их во втором чтении не представляется реалистичным.

Вопросы вызывает даже выбранный подход: вместо внесения изменений в Уголовный кодекс, которые бы адаптировали его нормы к стандартам международного права, законодатели предлагают "расщепить" нормы уголовного права, обеспечивающие наказание за самые тяжкие международные преступления.

Получается, что за преступление геноцида и агрессии, например, или определенные военные преступления, будут применены не нормы Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за тяжкие международные преступления, а статьи нового закона.

Такое "расщепление" может привести ко многим проблемам на уровне правоприменения.

Другие проблемы закона связаны, например, с наказанием для преступников в случае доказательства их вины по длящимся или продолжающимся преступлениям, а также некорректной формулировкой многих статей нового закона.

Таким образом, парламент вместо того, чтобы разработать эффективную стратегию внесения изменений в Уголовный кодекс, согласовывая нормы международного права с особенностями национальной правовой системы – делает шаг в противоположном направлении.

Законопроекты, принятые 5 декабря, не имплементируют Римский статут, а вместо этого просто выкапывают яму из диссонансов, противоречий и несогласованностей, в которую будут сливаться усилия по обеспечению правосудия и наказания за военные преступления с начала полномасштабного вторжения.

Подробнее – в материале Анны Вишняковой и Сергея Сидоренко Связь с Гаагой не по Статуту. Как закон о международных преступлениях создает проблемы Украине.