Почему политика ЕС в отношении почв является вызовом для аграриев Украины и как его преодолеть

Путь Украины в ЕС – это сложный процесс, который предусматривает ряд реформ.

При этом около 40% стандартов и норм, которые придется согласовать с законодательством и правилами ЕС, касаются именно сельского хозяйства. И украинским аграриям нужно готовиться к изменениям уже сейчас.

Аграрное законодательство ЕС охватывает широкий спектр политик, стандартов и правил, направленных на усиление рыночной интеграции, экологической устойчивости и социально-экономического развития сельских территорий. Среди них – стандарты и нормы по почвам.

Подробнее об этом – в колонке гендиректора и соучредителя группы компаний BTU Biotech company Владислава Болоховского Защита почв как условие евроинтеграции: к каким изменениям надо готовиться украинским аграриям. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки обращает внимание, что в отношении сохранения почв можно выделить пять основных стратегий, которые принял Европейский Союз.

Стратегия ЕС о почвах до 2030 года устанавливает временные рамки и конкретные меры для защиты и восстановления почв, а также обеспечения их устойчивого использования.

Новая стратегия ЕС о почвах тесно связана и является частью стратегии ЕС по биоразнообразию до 2030 года. Это комплексный и долгосрочный план по защите природы, где восстановление сельскохозяйственных экосистем и сохранение почв является одной из главных задач.

Согласно документу, до 2030 года государства-члены должны восстановить, то есть перевести в заповедный фонд, не менее 30% территорий.

Еще один амбициозный план Брюсселя называется Европейский зеленый курс. Его цель превратить Европу к 2050 году в климатически нейтральный континент, то есть место, где все выбросы парниковых газов, вызванные человеческой деятельностью, будут поглощаться экосистемами.

Климатическая стратегия ЕС поддерживает Зеленый курс и предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года).

Стратегия "От поля к столу" (Farm to Fork) – часть Зеленого курса, которая направлена на создание устойчивых пищевых систем в ЕС.

"Стратегия "От поля к столу", почвенная стратегия, стратегия биоразнообразия, климатическая стратегия и Европейский зеленый курс предусматривают сокращение применения химических пестицидов, переход на органические удобрения, сокращение выбросов парниковых газов и бережное пользование почвами", – отмечает Владислав Болоховский.

По его мнению, для аграрного сектора Украины эти европейские нормы создают как новые возможности, так и определенные вызовы.

Поэтому каждому аграрию, уверен автор колонки, необходимо уже сейчас постепенно переходить на почвосберегающие технологии, биологизацию растениеводства и экологическую переработку отходов, которые будут повторно использованы, так называемую модель циркулярной экономики.

В связи с этим одним из возможных путей для украинских фермеров является активное использование биопрепаратов, которые соответствуют европейским стандартам и позволяют уменьшить зависимость от химических пестицидов и минеральных удобрений.

"Реализация экологической политики ЕС зависит от готовности Украины инвестировать в природосберегающие технологии и активно поддерживать аграриев на этом пути", – считает гендиректор и соучредитель группы компаний BTU Biotech company.

По его словам, украинские аграрии уже сейчас пытаются соответствовать экологическим требованиям ЕС.

Некоторые украинские производители агропродукции понимают необходимость перехода, поэтому инвестируют, модернизируются и отказываются от запрещенных в Евросоюзе химических веществ. Некоторые сталкиваются с экономическими сложностями и работают по привычным методам, не внедряя новые технологии.

"Однако мы понимаем, что переходить на новые стандарты будет нужно и этот переход и подготовка могут стать самым большим вызовом для украинского агропроизводителя", – отмечает автор.

Подробнее – в колонке Владислава Болоховского Защита почв как условие евроинтеграции: к каким изменениям надо готовиться украинским аграриям.