Сможет ли "балканский Трамп" снова возглавить Хорватию и что это значит для Украины

В воскресенье, 12 января, в Хорватии состоится второй тур выборов президента государства.

По результатам первого тура, прошедшего 29 декабря, действующий пророссийский президент Зоран Миланович получил аж 49,09% и едва не одержал окончательную победу.

На первый взгляд, такие расклады первого тура не оставляют места для интриги – шансы оппонента Милановича на победу кажутся откровенно мизерными.

О предвыборной кампании в Хорватии, о шансах на победу проевропейского политика и возможных последствиях результатов выборов, читайте в статье кандидата исторических наук, эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника Удар по проукраинской Хорватии: приведут ли президентские выборы к развороту страны. Далее – краткое ее изложение.

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С одной стороны, в ожидаемой победе действующего президента Зорана Милановича нет ничего удивительного. В Хорватии из пяти президентов двое избирались на второй срок.

С другой – его оппоненту Драгану Приморацу из Хорватского демократического содружества (ХДС) не смогла помочь не только мощная партия, но и то, что на избирательную кампанию он потратил в четыре раза больше денег.

Местная пресса пишет, что Приморац получил почти половину суммы от спонсора или спонсоров из США (где он ранее длительное время работал), а вот Милановичу деньги якобы прислал неизвестный "российский олигарх".

При этом кампания действующего президента не содержала каких-то сенсаций.

Его выступления оставались простыми, порой грубыми, понятными обычному избирателю, некорректными и иногда оскорбительными по отношению к конкуренту.

Политические заявления действующего президента относительно ЕС, НАТО, поддержки Украины становились все более тождественными риторике новоизбранного президента США, как и стиль выступлений, за что его начали называть "балканским Трампом".

В более сложной позиции оказался Драган Приморац. Все-таки 20% в первом туре – не то количество голосов, которое дает надежду на победу.

В Хорватском демократическом содружестве несколько дней после первого тура царила паника, вплоть до призывов покинуть Примораца, поскольку его поражение будет восприниматься в обществе как поражение ХДС и лично премьер-министра Андрея Пленковича.

Действительно, кандидатура Примораца оказалась не очень удачной. Впрочем, проблема не ограничивается только неудачным выбором кандидата.

Стоит отметить, что премьер Пленкович еще задолго до выборов почувствовал в обществе недовольство длительным пребыванием у власти ХДС, которое сопровождалось коррупционными скандалами вокруг партии.

Но растерянность прошла быстро, и оправившись, партийцы с новыми силами взялись воплощать чрезвычайные меры и искать новые голоса.

По неподтвержденной информации, с целью поддержки Примораца всех членов ХДС обязали во время голосования 12 января привести с собой как минимум трех сторонников кандидата.

Активизировали работу с лидерами правых партий, которые были сняты с выборов на этапе регистрации кандидатов.

Оставалась надежда, что услышав из уст Милановича его резко критические заявления в адрес ЕС и НАТО, информацию о его хороших отношениях с одиозным лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, избиратели, которые обеспокоены риском изменения внешнего курса Хорватии, но не голосовали в первом туре из-за претензий к ХДС, все же придут на участки и отдадут свои голоса Приморацу.

Чисто формально, независимо от фамилии победителя во втором туре, коренных изменений ни во внутренней, ни во внешней политике ожидать неуместно, поскольку президент Хорватии – фигура протокольная.

Однако на самом деле не все так просто.

Во-первых, в случае победы Милановича будет сохранено разрушительное для страны противостояние между президентом и премьер-министром. А линией раскола во внутренней политике останутся вопросы влияния на армию и спецслужбы.

А во-вторых, сохранится конфликт между президентом и правительством по поддержке Украины.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Удар по проукраинской Хорватии: приведут ли президентские выборы к развороту страны.