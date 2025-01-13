Как агрессия против Украины меняет отношение сербов к РФ и может ли Москва это изменить

Февраль 2022 года, когда началась массированная российская агрессия против Украины, стал началом слома многих российских нарративов в Сербии и процесса переоценки отношения к России, к ее агрессии против Украины.

И эти изменения – явно не в пользу РФ, заметил кандидат исторических наук, временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимир Цыбульник.

О том, как Россия пытается противостоять этим тенденциям и что должна делать Украина, читайте в его колонке Россия боится потерять Сербию: как Кремль активизировал "мягкую силу" и чем может ответить Украина. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, сербские власти и лично президент Александар Вучич все чаще слышат от граждан страны, в первую очередь молодежи, острые и "опасные" вопросы, ответы на которые не менее острые:

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– почему "Косово – это Сербия", а "Крым – Россия", ведь Крым – это Украина?

– чем отличаются бомбардировки НАТО Сербии в 1999 году от российских ракетных обстрелов городов Украины?

"Упомянутые вопросы и поиск ответов на них начали менять отношение рядовых сербов к России", – отмечает Владимир Цыбульник.

Он добавляет, что стабильная поддержка Сербией Украины в международных организациях, поставки боеприпасов, прямые и в целом успешные контакты Владимира Зеленского и Александара Вучича также ведут к уменьшению градуса любви к Московии.

Эксперт при этом подчеркивает, что сербы не стали пока друзьями Украины. Но они начали задумываться, настоящим ли другом и союзником является Россия.

"В Москве, увидев тенденцию к росту антироссийских настроений, сначала несколько растерялись и задумались: а что же нам делать? Экономические связи с Сербией стремительно сокращаются, дешевого российского газа уже почти нет, военно-техническое сотрудничество переориентируется на государства НАТО и Китай…", – пишет автор колонки.

Тогда в российском МИД и Россотрудничестве, как заметил Владимир Цыбульник, вспомнили о "мягкой силе", а точнее, о возможностях российского культурного колониализма, и перенесли акценты в гибридной войне против Сербии на историю, художественные выставки, балет, музыку...

По словам эксперта, почти в один день накануне Рождества в масс-медиа Сербии появились объявления о ряде культурных (точнее, околокультурных) мероприятий – Дни Эрмитажа, "чтецкий" конкурс в честь 100-летия пионерского лагеря "Артек", выставка в честь Петра I, визиты отдельных исполнителей – так называемых "звезд" балета и оперы Московии, фильмы о российских императорах и "героях"...

"Но если человек получит правдивую информацию, он неизбежно вскрикнет: не может быть! Сколько лжи!", – возмущается российской пропаганде кандидат исторических наук. В полной версии колонки – подробно о лжи, которую распространяет Россия в Сербии.

Все упомянутые мероприятия начнутся накануне 24 февраля, черного дня начала российской агрессии против Украины.

Цыбульник призывает к сопротивлению Украины этим мероприятиям.

Да, по его данным, украинские дипломатические учреждения с помощью украинской диаспоры будут осуществлять некоторые контрмеры, малыми силами и почти без денег. Будут отправлять ноты протеста, организовывать выставки, иногда и концерты.

"И здесь должны были бы продемонстрировать свой потенциал не только МИД, но и другие министерства – национального единства, культуры и стратегических коммуникаций, молодежи и спорта.

Но не указаниями и планами, а организацией конкретных мероприятий и действенной помощью зарубежным миссиям. Только так, объединив усилия, можно победить российскую пропаганду. Даже в Сербии", – резюмирует эксперт.

Подробнее – в колонке Владимира Цыбульника Россия боится потерять Сербию: как Кремль активизировал "мягкую силу" и чем может ответить Украина.