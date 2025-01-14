NYT: Маску готовят кабинеты неподалеку от Трампа в комплексе Белого дома

Американскому миллиардеру Илону Маску, который возглавит "Департамент правительственной эффективности" при новой администрации Дональда Трампа, готовят офисы на территории комплекса Белого дома, в непосредственной близости от следующего президента США.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на слова двух информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Как рассказали собеседники, помещение, которое планируется выделить для Маска, будет располагаться в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому.

Газета отмечает, что такое расположение позволит Маску продолжать иметь значительный доступ к Трампу, когда он вступит в должность в этом месяце.

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Собеседники отмечают, что Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу, но это осталось невыясненным.

Отдельно отмечается, что пока остается непонятным, будет ли партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами, также офисные помещения в здании Эйзенхауэра.

Напомним, 13 ноября Трамп заявил, что Маск и Рамасвами возглавят новый "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.

Стоит заметить, что в течение последних недель Маск решил отвлечься от американской политики в пользу европейской и атаковал с личными оскорблениями лидеров Германии и Великобритании, а также – поддержал ультраправые движения в ключевых странах Европы.

13 января информировали, что бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон пообещал сделать все, чтобы не допустить Маска в будущую администрацию в Белом доме.

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