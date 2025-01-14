Польша хочет стать новым лидером Европы. Реальна ли эта задача и что это изменит для Украины

Не только Украина, но и Европа в целом возлагает большие надежды на польское председательство в ЕС.

Шесть месяцев во главе Совета Евросоюза – конечно, недостаточное время для устойчивого успеха. Но надежды, направленные ЕС на Польшу, не ограничиваются этими рамками. Надежды на Польшу отражают вакуум лидерства в Европе, который Варшава способна и стремится заполнить, учитывая растущую экономическую и геополитическую проевропейскую позицию страны.

Впрочем, это совпадает с периодом, когда Польша также пересматривает отношение к политике ЕС в нескольких сферах: по обороне Европы, по расширению ЕС и по приориетности в ЕС "низкоуглеродной экономики".

О том, как Польша планирует решать все эти проблемы и ограничивают ли они ее способность к настоящему лидерству в ЕС, читайте в статье Пйотра Бураса и Михала Матлака Польша во главе ЕС: как Туск забирает у Германии роль лидера и что ждет Украину. Далее – краткое ее изложение.

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История Европы пишется сегодня в Центральной и Восточной Европе. Ведь война в Украине в значительной степени будет определять будущее континента и его интеграцию.

На Польшу возлагаются надежды, что она заполнит пробел в лидерстве, в котором сегодня так нуждается ЕС.

Пробел ощущается на фоне изменения отношения других стран к франко-германскому лидерству, даже при принятии решений в ЕС. Сегодня Германия может быть в меньшинстве во время голосования в Совете ЕС (как в случае с директивным решением по тарифам на китайские электромобили).

Именно поэтому Польша требует места за столом, где сидят "взрослые". Одной из сильных сторон Польши является личная позиция Дональда Туска, которая пользуется уважением во многих странах ЕС.

Но пока Веймарский треугольник с Францией и Германией остается важнейшим форматом международного сотрудничества для Польши, хотя это сотрудничество сталкивается со многими проблемами – не в последнюю очередь из-за сложностей во франко-германских отношениях.

Польша берет на себя председательство в Совете ЕС не только в решающий момент для Европы, но и в ситуации, когда Польша также переоценивает свою европейскую политику.

Первое – это оборонная политика ЕС, где сейчас стремительно ускоряются изменения. Под влиянием войны в Украине и победы Дональда Трампа в США растет понимание, что Европа должна кардинально увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Это особый вызов для Польши, традиционно скептически относящейся к европейскому измерению оборонной политики.

В вопросе роли ЕС в мирных переговорах и возможных гарантий безопасности для Украины, позиция Польши заключается в том, что лучшим решением было бы приглашение Украины в НАТО.

Второе – это расширение ЕС, что снова актуально. До сих пор Польша всегда была сторонником вступления в ЕС новых членов. Но сейчас она также оказалась в роли страны, которая особенно пострадает от потенциальных последствий расширения, что заставляет Варшаву пересмотреть политику.

Но во время польского председательства, вероятно, для Украины все же будут хорошие новости. В частности, откроется первый кластер в переговорах (fundamentals), возможно открытие кластера по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Третье – то, что приоритетом ЕС стала "низкоуглеродная экономика". Это создает особые вызовы для Польши из-за ее особенно высокой зависимости от угля: в 2023 году более 60% электроэнергии в Польше производилось из угля.

Подробнее – в материале Пйотра Бураса и Михала Матлака Польша во главе ЕС: как Туск забирает у Германии роль лидера и что ждет Украину.