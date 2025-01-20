Дает ли Столетнее соглашение с Британией какие-то гарантии для Украины и что оно означает

16 января Украина подписала с Великобританией беспрецедентное Соглашение о столетнем партнерстве, заключенное на основе соглашения по безопасности, подписанного год назад – 12 января 2024 года. Фактически новое соглашение расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продлевает его с десятилетнего на столетний срок.

О том, какие обязательства – и политические, и юридические, в комплексе – вводит украинско-британское Столетнее соглашение, читайте в статье Дарьи Чернявской, Дмитрия Шеренговского и Сергея Сидоренко Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Столетнее соглашение с Британией. Далее – краткое его изложение.

Новый документ охватывает сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, морской сфере, экономике, энергетике, правосудии (включая международное), противодействии дезинформации и тому подобное.

Стоит отметить, что практически всю конкретику по вопросам безопасности (и не только) зафиксировали в отдельном двустороннем документе, который называется "Декларация о столетнем партнерстве". Этот документ политически позиционируется как часть основного соглашения, а юридически – не связан и не подлежит ратификации вместе с ним. Скорее всего, он вообще не является международным соглашением, а лишь политической декларацией лидеров, не подлежащей ратификации.

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Само соглашение, как утверждает дипсоветник президента Игорь Жовква, подлежит ратификации.

Итак, как указано в декларации (а не теле соглашения), Соединенное Королевство обещает ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3 млрд фунтов стерлингов до 2030-31 года.

Также среди политических обязательств Британии, указанных в декларации, – усиление коалиции истребителей.. Для этого Лондон обещает инвестировать больше усилий в языковую подготовку украинских специалистов, "помощь партнерам в увеличении количества F-16 для Украины" (какую форму будет иметь эта помощь – не указывается; на вооружении британских воздушных сил этих истребителей нет).

Кроме этого, Украина и Великобритания договорились "углубить сотрудничество" по дальнобойному оружию, ПВО и тому подобное.

А самое интересное положение, которое могло вызвать особые эмоции государства-агрессора – то, что Великобритания не исключает размещения в Украине военных баз, хотя это и звучит как чисто теоретическая возможность.

Также непонятно, как это намерение стыкуется с Конституцией Украины, которая запрещает размещение иностранных военных баз?

Также Соглашение о столетнем партнерстве предусматривает налаживание более крепкого сотрудничества в сфере ОПК.

Приоритеты – не только совместное производство вооружения и боеприпасов, но и создание совместных оборонных предприятий и инноваций, увеличение производственных мощностей ОПК в Украине и т.п.

В рамках коалиции морских возможностей Великобритания также обязалась помочь Украине в развитии сбалансированных морских сил.

Декларация также определяет взаимные обязательства по безопасности: в случае нападения третьей страны предусматривается проведение срочных консультаций в течение 24 часов. Кроме того, в совместной декларации зафиксировали создание гибких механизмов быстрого реагирования. Эта инициатива включает создание и совместное использование военных формирований и других специализированных структур для взаимной обороны.

А вот о НАТО говорится также в самом соглашении (а в декларации – подробнее). Так, Соединенное Королевство четко признает в соглашении, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО и Лондон поддерживает необратимый путь Украины к вступлению в Альянс, а также декларирует в названии одной из статей цель достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО.

В целом Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством целесообразно воспринимать как расширение и детализацию двустороннего соглашения по безопасности, которое подписали в январе 2024-го.

Но теперь это формализованное сотрудничество должно быть действительно долгосрочным – сто лет как срок действия соглашения является очень нетипичным для международных отношений и является признаком действительно стратегического характера сотрудничества.

Подробнее – в материале Дарьи Чернявской, Дмитрия Шеренговского и Сергея Сидоренко Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Столетнее соглашение с Британией.