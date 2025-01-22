Как Польша может помочь Украине на пути в ЕС и что может этому помешать

В конце 2023 года Евросоюз принял решение о начале переговоров о вступлении Украины, а в 2024-м утвердил "переговорную рамку" и формально открыл переговоры.

Впрочем, до сих пор еще не открыт ни один из 35 переговорных разделов.

Важно и символично, что решение об открытии переговоров по отдельным главам по кластеру основы (fundamentals) может быть принято во время председательства Польши в Совете ЕС.

Минимальным ожиданием Украины на 2025 год является открытие двух-трех кластеров переговоров, максимальным – всех шести.

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О том, чем может помочь Польша, читайте в статье директора программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрия Шульги Шанс или вызов: что означает для Украины польское председательство в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Председательство Польши в Совете ЕС создает шанс как для Варшавы, так и для польско-украинского сотрудничества и координации на европейском уровне.

Во-первых, польское председательство может инициировать решение Совета ЕС об открытии нескольких переговорных кластеров сразу после получения соответствующих отчетов Еврокомиссии о результатах скрининга по этим кластерам.

Украина вступает в ЕС по гораздо более сложной процедуре, чем в свое время вступала Польша.

Актуальная процедура растягивает процесс из-за необходимости прохождения большого количества этапов с решениями различных институтов ЕС.

Здесь недостаточно, чтобы страна-кандидат выполняла свое "домашнее задание" по внедрению acquis ЕС. Все решения в Совете ЕС принимаются по процедуре консенсуса – следовательно, процесс уязвим для политического давления со стороны отдельных стран-членов.

Именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после решения Европейского совета об открытии переговоров с Украиной в декабре 2023 года заявил, что у него будет еще 75 возможностей наложить вето и заблокировать вступление Украины в ЕС.

Зато польское председательство могло бы вынести на политический уровень дискуссию об обновлении (улучшении, усовершенствовании) методологии расширения – фактически в сторону ее упрощения.

А еще польское председательство начнет дискуссию о новой финансовой рамке ЕС на 2028-34 годы, которая должна происходить с учетом будущего вступления Украины в течение этого периода.

Как показывают исследования брюссельских аналитических центров, вступление Украины практически никак не повлияет на распределение государств-членов на нетто-получателей и нетто-плательщиков в бюджет ЕС.

Ведь успешно экономически развивающиеся страны со временем перейдут из категории нетто-получателей в нетто-плательщиков (как в ближайшее время произойдет с Польшей) независимо от членства Украины в ЕС.

Как четко показывает экономическая статистика, актуальные меры поддержки Украины со стороны ЕС приносят уже сейчас не только стратегически-безопасные, но и торгово-экономические выгоды для самого ЕС, прежде всего для Польши.

В перспективе экономических выгод для Евросоюза от интеграции Украины должно быть еще больше.

Надежда на польскую поддержку продвижения Украины на пути в ЕС может вызвать удивление, ведь именно Польша в 2023 году на национальном уровне инициировала защитные ограничительные меры против аграрной продукции из Украины.

Более того, уже после этого решения с польской стороны была внедрена физическая блокада границы ЕС с Украиной.

Эти громкие события укрепили представление о том, что интеграция Украины в общий рынок ЕС якобы противоречит польским экономическим интересам.

Однако в ЕС главным бенефициаром торговли с Украиной является именно Польша.

Недопустимо, что блокирование границы ЕС с Украиной с польской стороны и дальше остается чрезвычайно легким делом.

Важно, чтобы правительства Украины и Польши осознавали важность тесного диалога и механизмов решения споров.

Подробнее – в материале Дмитрия Шульги Шанс или вызов: что означает для Украины польское председательство в ЕС.