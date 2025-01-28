Как пандемия помогла ультраправым прийти к власти и что с этим делать

Не только Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Вдобавок ультраправые готовятся занять пост канцлера Австрии впервые в послевоенной истории страны, а Германия стремительно приближается к непростым выборам в следующем месяце после распада "светофорной коалиции".

О том, почему граждане этих стран отказывают в поддержке традиционным политическим силам и существует ли общий знаменатель их недовольства, читайте в колонке профессора политологии Принстонского университета (США) Яна-Вернера Мюллера Основа победы популистов: как пандемия до сих пор влияет на политику в мире и как этому помешать. Далее – краткое ее изложение.

Многие комментаторы, пишет автор колонки, пришли к выводу, что последние политические результаты вызваны распространенным "предубеждением против действующей власти". Но это не объясняет, почему избиратели обратились против тех, кто был у власти.

"Одно объяснение – это инфляция. Но другая, в значительной степени недооцененная причина – это последствия пандемии, которая оставила многие общества не только с ощущением потерь, но и с нерешенными конфликтами и глубоким недоверием", – обращает внимание Мюллер.

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По его словам, в Австрии ультраправые в значительной степени воспользовались недовольством тем, как управляли пандемией.

В Италии 40% избирателей, поддержавших партию премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии", считали, что решения предыдущего правительства по вакцинам были "недемократическим ограничением свобод граждан".

А Трамп во время своей второй инаугурационной речи получил громкие аплодисменты, когда пообещал вернуть на службу военных, уволенных за невыполнение требований по вакцинации.

"Либертарианское возмущение из-за ограничений и мандатов – это одно, но устойчивое недоверие к ученым – это совсем другое. Это влияет не только на здравоохранение, но и на климатическую политику и другие политизированные сферы науки", – считает профессор политологии Принстонского университета (США).

Он подчеркивает, что осторожность в отношении научных выводов является нормальной. Как отмечал Карл Поппер и другие философы науки, ученые должны быть готовы к опровержению своих гипотез и приветствовать вопросы и исправления.

Проблема в том, что очень немногие из нас способны оценивать научные дебаты, не говоря уже о том, чтобы бросать вызов общепринятым выводам (даже если мы "провели собственное исследование").

Автор колонки констатирует, что в современной информационной экосистеме легче, чем когда-либо, отвергать неудобные факты, ссылаясь на якобы ошибки во время пандемии или на теории заговора и незаконно наделенных властью ученых.

"Что можно сделать? Один из вариантов – создать независимые комиссии, которые сформируют надлежащую историческую запись о том, как управляли пандемией.

Кто какие решения принимал и почему? Какая была неопределенность и как оценивали риски и компромиссы? В теории такая идея будет иметь поддержку в разных политических кругах", – считает Мюллер.

По его мнению, одним из возможных решений может быть создание гражданских ассамблей из случайно выбранных взрослых (как присяжные). Недавно канцлер Германии Олаф Шольц, который признал, что закрытие школ во время пандемии, вероятно, зашло слишком далеко, поддержал такой подход.

Критики могут сказать, что поскольку "обычные граждане" должны сначала слушать экспертов, выбор показаний экспертов будет оставаться источником споров для скептиков вакцин или людей с политическими мотивами.

"Но сама публичная дискуссия различных оценок (однако не теорий заговора) может иметь очищающий эффект", – предполагает профессор.

На этом этапе стоит приветствовать любые усилия по смягчению токсичного политического наследия пандемии.

Подробнее – в колонке Яна-Вернера Мюллера Основа победы популистов: как пандемия до сих пор влияет на политику в мире и как этому помешать.