Почему Польше невыгодно тормозить вступление Украины в ЕС и как уладить споры

Польша заинтересована в том, чтобы Украина стала членом сильного и эффективного Европейского Союза.

Тридцать лет назад вступление Польши в ЕС отвечало геостратегическим и экономическим интересам Германии; сегодня аналогичные соображения должны определять позицию Польши относительно вступления Украины.

Однако на пути к этой стратегической цели возникнет потребность во взаимном приспособлении, и неизбежно сопротивление со стороны секторов, сталкивающихся с этой необходимостью.

О том, возможен ли компромисс в этих вопросах между Польшей и Украиной и каковы польские приоритеты в процессе вступления Украины в ЕС, читайте в статье уполномоченного правительства Польши на переговорах по членству страны в ЕС Яна Трущинского Расширение в интересах Польши: какой должна быть политика Варшавы по вступлению Украины в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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В Польше в течение последних двух лет происходили протесты аграриев и блокирование пограничных переходов с Украиной.

Польские сельскохозяйственные производители и автоперевозчики воспринимают либерализацию странами ЕС условий торговли и транспортных перевозок с Украиной как чрезмерную, по их мнению, угрозу их собственной конкурентоспособности на рынке Евросоюза.

Эти и другие отраслевые проблемы потребуют творческих и приемлемых решений, но они не должны блокировать или существенно откладывать достижение стратегической цели – вступления Украины в ЕС.

Учитывая предыдущий опыт расширения Евросоюза, можно сказать, что переговоры о вступлении на каждом из их этапов до сих пор создали решения, облегчающие взаимное социально-экономическое приспособление и общественное восприятие дальнейшего расширения Союза.

Нет никаких причин, почему нельзя было бы достичь идентичного результата в переговорах о членстве Украины.

Именно поэтому Украина, с ее все еще сравнительно большим демографическим и компетентностным потенциалом и диверсифицированной экономической структурой, имеет шанс повторить истории успеха Испании и Польши после вступления в ЕС

Однако до того, как это произойдет, Украине – но и нам всем – предстоит много тяжелой работы в ближайшие несколько лет.

Хороший темп и устойчивые хорошие результаты украинских реформ могут привести к завершению переговоров о вступлении около 2030 года.

Что касается ближайшей перспективы, то амбиции Польши должны заключаться в том, чтобы достичь открытия переговоров о вступлении в кластере "Основополагающие главы" (Fundamentals) во время польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года.

Предполагаемое, достижимое завершение переговоров в среднесрочной перспективе имеет решающее значение для сохранения мотивации и энергии по обе стороны стола переговоров – однако особенно в украинской политической среде.

Поэтому Польша должна последовательно работать над тем, чтобы ЕС-27 определил желаемый временной горизонт для переговоров.

Польша должна использовать свой голос в переговорной группе Украина-ЕС, чтобы предотвратить сценарий, при котором в первую очередь будут приняты в ЕС только одна или несколько западнобалканских стран.

Конечно, в стратегических интересах Польши также есть то, чтобы никому из ЕС-27 не удалось злоупотреблять переговорным процессом для того, чтобы заставить Украину пойти на уступки в сугубо двусторонних вопросах, которые не имеют ничего общего с требованиями ЕС по адаптации Украины.

Учитывая близость соседства и низкий языковой барьер, Польша "обречена" оказывать Украине техническую поддержку в подготовке к вступлению.

Поэтому хотя задач на следующие несколько лет немало, они вполне выполнимы.

Конечно, при условии, если мы обеспечим сохранение вступления Украины в ЕС как реального политического приоритета как для Киева, так и для Варшавы и столиц других стран-членов ЕС.

Подробнее – в материале Яна Трущинского Расширение в интересах Польши: какой должна быть политика Варшавы по вступлению Украины в ЕС.