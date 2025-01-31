Чего Украине ожидать от Польши после выборов президента

Президентская кампания в Польше уже официально стартовала. И уже влияет на отношения с Украиной.

А для самой Польши выборы президента, первый тур которых запланирован на 18 мая, могут оказаться определяющими. Они либо зафиксируют окончательно смену власти в стране, либо дадут шанс оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") на реванш.

О том, как сейчас выглядят шансы у ключевых кандидатов, почему использование "украинского фактора" неизбежно и как новый президент может повлиять на отношения Киева и Варшавы, редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с политобозревателем издания Dziennik Gazeta Prawna Михалом Потоцким.

Как всегда, видео этой дискуссии можно посмотреть на YouTube-канале "ЕвроПравды", а ключевые тезисы разговора – в материале Украина в центре польских выборов: как новый президент изменит отношения с Киевом. Далее – сокращенная версия объяснений Потоцкого.

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Решение Киева отменить мораторий на поисковые работы и эксгумации дает реальную надежду на то, что историческая тема больше не будет таким мощным и скандальным фактором, влияющим на отношения Украины и Польши.

Однако даже после этого шага Украина все равно никуда не делась из польской общественной дискуссии, ведь теперь многие кандидаты в президенты поднимают тему уменьшения поддержки для украинских беженцев.

Это достаточно остро критикуют на экспертном уровне, ведь трудоустроенные украинцы платят из своих налогов в польский госбюджет гораздо больше, чем получают потом в виде социальной помощи.

Все из-за борьбы за голоса людей, которые проголосуют в первом туре за Славомира Менцена – кандидата от ультраправой партии "Конфедерация".

То есть если раньше только "Конфедерация" поднимала антиукраинские темы, то теперь это стало мейнстримом.

Действующего президента Польши Анджея Дуду можно назвать очень проукраинским политиком.

Если новым президентом станет кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, то с точки зрения Украины он не будет существенно отличаться от Дуды.

А вот относительно кандидата в президенты Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", есть очень много вопросов, поскольку он никогда не занимался внешней политикой.

Он занимался исторической политикой, а потому мы знаем, что он думает об ОУН и УПА, но не знаем, что он реально думает и об Украине, и вообще о мире.

Навроцкий занимался исторической политикой и как директор Института национальной памяти, а до того – как директор музея Второй мировой войны.

Не так давно он сделал очень громкое заявление, что без решения дела Волыни невозможно членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО. Кстати, здесь есть еще один большой вопрос: что имеется в виду под решением вопроса Волыни?

Решение поддержать кандидатуру Кароля Навроцкого – достаточно рискованный выбор партии "Право и справедливость".

В "ПиС" несколько недооценили связанный с Навроцким компромат. И скорее всего, еще немало компромата будет найдено.

Сейчас Тшасковский остается фаворитом, но не таким безусловным, как было в начале кампании.

Если на президентских выборах победит Тшасковский, тогда можно ожидать, что политическая ситуация в Польше стабилизируется, появится шанс ликвидировать двоевластие или решить судебные проблемы, которые уже влияют на стабильность польской государственности.

Если же победит Навроцкий, это станет продолжением политического кризиса.

В Польше будут гораздо больше заниматься своими спорами, что будет мешать отношениям со всем миром, не только с Украиной.

Подробнее – в материале Украина в центре польских выборов: как новый президент изменит отношения с Киевом.