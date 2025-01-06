Как Путин может использовать Фицо для защиты активов России в ЕС и что должен делать Киев

На пресс-конференции после завершения заседания Европейского политического сообщества 8 ноября 2024 года Владимир Зеленский затронул тему конфискации замороженных резервов Центрального банка РФ, находящихся в юрисдикциях союзников Украины.

"Можно ли нам взять принадлежащие нам 300 миллиардов... Можно ли, мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно ли, мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно, никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?" – эмоционально высказался украинский президент.

Это заявление фактически дало толчок новому этапу обсуждения судьбы замороженных российских активов и в начале 2025 года эти дискуссии нередко принимают неожиданные повороты. Подробнее об этом – в статье директора Центра Днистрянского Ивана Городисского Деньги на восстановление или на войну? Что должна сделать Украина для успешной конфискации активов РФ. Далее – краткое ее изложение.

Через несколько дней после выступления Зеленского в Будапеште громкое заявление сделала Кая Каллас, экс-премьер Эстонии и действующий высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, во время слушаний в Европарламенте.

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В своем выступлении она подтвердила, что Украина имеет законные основания требовать от России возмещения убытков, и подчеркнула необходимость для государств-членов ЕС преодолеть сомнения относительно судьбы замороженных активов.

Это заявление из уст топ-чиновницы ЕС стало одним из важнейших публичных сдвигов в дискуссии о судьбе резервов Центрального банка РФ, замороженных на счетах в европейских банках, за последние месяцы. Ранее на официальном уровне вопрос конфискации этих активов в основном избегали.

Официальная позиция, неоднократно задекларированная Евросоюзом и "Группой семи", сводилась к тому, что активы будут оставаться замороженными до абстрактного момента, когда Россия добровольно согласится возместить Украине ущерб от своей агрессии.

Хотя официальных заявлений по этому поводу в Брюсселе больше не звучало, многочисленные инсайдерские сообщения в медиа свидетельствуют о том, что дискуссии о (не)конфискации российских активов действительно продолжаются.

Среди стран ЕС, которые выступают против конфискации, чаще всего называют Германию, Бельгию и Люксембург.

И конечно, нельзя не упомянуть Венгрию и Словакию, демонстрирующие наиболее лояльную к России позицию в Европе.

Однако это препятствие может быть нивелировано одним ключевым фактором – Дональдом Трампом.

Если будущий президент США поддержит идею конфискации, он может повлиять на своего главного союзника в ЕС – Виктора Орбана, мотивируя Венгрию поддержать этот шаг.

При таких раскладах самой большой загадкой в этой истории остается возможная позиция официальной Братиславы, которая пока не является окончательно понятной.

Премьер Словакии Роберт Фицо может стать "запасным джокером" Кремля в ЕС.

В декабре стали известны детали закрытых переговоров между Зеленским и Фицо, одной из главных тем которых был вопрос судьбы замороженных российских активов. По данным Politico, украинский президент якобы предлагал компенсировать 500 млн евро потерь в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Компенсация, по словам Фицо, должна была осуществляться за счет российских активов, а в обмен Украина ожидала поддержки Словакией ее членства в НАТО.

Предложение Зеленского к Фицо может быть косвенным подтверждением реалистичности конфискации резервов Центрального банка РФ в среднесрочной перспективе.

Задача украинского правительства в ближайшей перспективе должна заключаться в четком определении приоритетной цели использования резервов Центрального банка РФ в случае их конфискации.

Это третий ключевой элемент "формулы конфискации": юридические основания (уже сформулированы), политическая воля (заявления Каи Каллас указывают на ее рост) и конкретная цель.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Деньги на восстановление или на войну? Что должна сделать Украина для успешной конфискации активов РФ.