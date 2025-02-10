В ЕС рекомендуют Украине смягчить ограничения военного времени

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR), Герт Ян Копман заявил, что Украине следует подумать над изменениями в регулировании военного времени.

Об этом он сказал во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", его слова приводятся в статье "Европейской правды".

Еврочиновник признал, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!" – сказал он, обращаясь к присутствующим депутатам.

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При этом Копман не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени ЕК ждет изменений.

Недавно спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявлял, что Украина должна быть готова провести выборы во время войны, потому что это "признак здоровой демократии".

Подробнее о конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", проходившей в Киеве, читайте в статье: Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству.