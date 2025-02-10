Что должна сделать Украина для рекордно быстрых переговоров о вступлении в ЕС

Не только начать практические переговоры о вступлении в ЕС, но и открыть до конца 2025 года все без исключения кластеры. О таких планах объявила на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" профильный вице-премьер Ольга Стефанишина, изложив также план достижения такого рекорда.

Впрочем, в Брюсселе напомнили, что для такого быстрого процесса вступления в Евросоюз Украина должна выполнить также определенные условия. В том числе – политически чувствительные.

Но, возможно, лучшей новостью, которую принесла конференция, стали заявления руководства ВР об их готовности к выполнению требований Евросоюза.

Об обсуждениях, которые происходили на конференции в пятницу и вокруг нее, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству. Далее – краткое изложение статьи.

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Большую конференцию по вопросам вступления Украины в ЕС планировали провести в Киеве еще в конце прошлого года, но отложили на 2025 – вероятно, надеясь, что со стороны ЕС будет больше ясности с открытием переговорных глав, а со стороны Украины удастся "подтянуть хвосты" в выполнении наиболее наболевших обязательств.

Со вторым сложилось не очень. Например, парламент в январе снова не нашел голосов ни за один из законопроектов об отмене или изменении так называемых "поправок Лозового". Эти требования поддерживают западные партнеры, часть украинских активистов, а также с недавних пор правительство и руководство большинства. Но против выступает бизнес-сообщество. Как следствие, голосов в Раде пока нет ни за один из путей выхода из тупика.

Вице-премьер Ольга Стефанишина, не скрывая разочарования диалогом с парламентом по этому вопросу, признает, что с европейскими партнерами диалог наладить бывает проще, чем с украинскими депутатами.

И действительно, анонсированные вице-премьером планы, то ли предварительные договоренности со странами ЕС, содержат больше конкретики.

Украина уже согласовала предварительный план по вступительным переговорам.

Скорость этого процесса является рекордной для Евросоюза.

До сих пор ни одно другое государство-кандидат не открывало за один год все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС.

А готов ли сам ЕС на такую скорость, или это только украинское желание?

В пятницу появились дополнительные основания для оптимизма.

На конференцию включился по видеосвязи гендиректор профильного директората Герт Ян Копман. Этот чиновник имеет репутацию скептически настроенного относительно украинских "ускорений", но и он – по собственной инициативе – заявил о реальности открытия всех кластеров до конца года.

Четкие заявления от евробюрократа свидетельствуют, что на уровне ЕС есть политическое согласие о такой беспрецедентной скорости открытия переговоров.

Копман в своей речи также довольно прямо предупредил украинскую власть о необходимости двигаться вперед в выполнении плана действий по национальным меньшинствам, чтобы не иметь проблем с Венгрией.

Впрочем, сводить все только к венгерской проблематике будет так же ошибочно.

На самом деле выступление европейского гендиректора содержало не только позитив. Более того, большая часть его речи была сформулирована так, чтобы стать неким "сигналом тревоги" для власти.

Герт Ян Копман выделил "три вопроса, на которые мы (в ЕС) обращаем внимание" при оценке устойчивости демократии в стране-кандидате.

Среди них – готовность страны к послевоенным выборам, а также права оппозиции в Украине.

Но главной проблемой, о которой упоминало больше всего европейских и украинских чиновников, является институциональная готовность государственных органов Украины к ведению переговоров.

В этом контексте от ЕС действительно звучат настойчивые рекомендации об изменении регулирования военного времени.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству.