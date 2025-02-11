СМИ: У Трампа хотят побудить Европу больше покупать американского оружия для Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к покупке большего количества американского оружия для Украины на фоне возможных мирных переговоров с Москвой.

Об этом агентству Reuters сообщили двое знакомых с этим вопросом собеседников, пишет "Европейская правда".

Как отметили собеседники, этот план, если он будет официально утвержден, даст определенное успокоение украинским лидерам, которые опасаются, что Трамп может заблокировать дальнейшую помощь стране.

Агентство отметило, что европейские страны ранее уже покупали американское оружие для Украины во времена администрации Байдена.

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По информации собеседников, американские чиновники, включая специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлогга, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Они утверждают – это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия Киеву без значительных затрат американского капитала.

В то же время сам Келлог отказался подтверждать агентству такой план за заявил, что "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Существует много вариантов. Сейчас все в игре", – сказал он агентству и добавил, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще поступают в Украину.

В этом контексте стоит обратить внимание на то, что в конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки Украине и заявил, что Европа заплатит за это.

Он отмечал, что если администрация Трампа будет готова продолжать поставлять Украине из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.

В начале февраля министр обороны Великобритании Джон Гили созвал 26-ю встречу в формате "Рамштайн", которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля. Это стало первым случаем, когда Соединенные Штаты не будут председательствовать на заседании.

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.