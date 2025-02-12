Какие последствия для Украины может иметь торговая война, которую разжигает в мире Трамп

11 февраля президент США Дональд Трамп дал старт событиям, способным привести к полномасштабной торговой войне, последствия которой могут оказаться крайне нежелательными и для Украины.

В этот день на сайте Белого дома появилось сообщение о возобновлении 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Эта мера анонсирована как защита критически важных сталелитейной и алюминиевой промышленности Америки, которые пострадали из-за "несправедливой торговой практики" и глобального демпинга на рынке стали и алюминия.

Причиной применения пошлин названо масштабное субсидирование производства этих товаров правительствами других стран.

Подробнее о решении Трампа и его последствиях читайте в колонке партнера юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко В шаге от большой "таможенной войны": как Дональд Трамп начал разрушать мировую экономику. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки напоминает, что соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) устанавливают четкие правила и процедуры для защиты национальных производителей от демпингового, субсидированного или растущего импорта.

"В частности, правила ВТО предусматривают необходимость проведения антидемпинговых и антисубсидиционных расследований в отношении тех стран и компаний, которые нарушают конкуренцию. Расследования длятся около года, и заинтересованные стороны должны иметь право на защиту собственных интересов в рамках специального процесса", – пишет Елена Омельченко.

Но Вашингтон, отмечает партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", решил действовать в одностороннем порядке, ссылаясь на собственное законодательство и игнорируя соглашения ВТО, провоцируя другие страны применять ответные меры.

По мнению автора колонки, наибольший удар понесут страны, которые традиционно считаются союзниками Соединенных Штатов Америки: Аргентина, Австралия, Великобритания, Бразилия, Канада, Япония, Мексика, Южная Корея, а также страны ЕС и Украина.

При этом в Белом доме объясняют, что предоставляя этим странам исключения, США непреднамеренно создали лазейки, которыми воспользовались Китай и другие страны с избыточными мощностями производства стали и алюминия, подрывая тем самым цель этих исключений.

Омельченко предполагает, что страны, которые пострадают от повышения пошлин на алюминий и сталь, будут применять ответные меры и пытаться обжаловать решение США в ВТО. Это может расшатать торговую систему Всемирной торговой организации.

Пекин считает, что меры против него введены на основе необоснованных и ложных обвинений и что эти пошлины не только нарушают правила ВТО, но являются дискриминационными и протекционистскими.

В связи с этим Китай инициировал консультации в рамках процедуры урегулирования споров в рамках ВТО.

Возникает вопрос, способны ли механизмы ВТО повлиять на Вашингтон?

"Однако уже видно, что решения, принятии в рамках процедур ВТО, останутся лишь в юридической плоскости", – обращает внимание юристка.

По ее словам Пекин, не дождавшись решения арбитров, применил ответные меры. В частности, Китай ввел 15% пошлины на уголь и сжиженный природный газ из США, а также 10% пошлины на сырую нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим объемом двигателя.

Таким образом, как отмечает автор колонки, с одной стороны, Пекин прибегает к правовым механизмам урегулирования торгового конфликта, а с другой – сам нарушает соглашения ВТО.

Аналогичным образом готовы действовать и другие страны.

"Именно поэтому будущее мировой торговли повисло на волоске – если конфликт не будет урегулирован в краткосрочной перспективе, то может развернуться торговая война, которая повлияет на глобальные цепочки поставок и будет иметь последствия для мировой экономики", – предупреждает партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

По ее словам, это – очень плохой сценарий для Украины, которая, кроме войны, будет иметь дополнительные экономические проблемы и партнеров, которые будут сконцентрированы на собственных торговых проблемах и урегулировании торгового конфликта.

Подробнее – в колонке Елены Омельченко В шаге от большой "таможенной войны": как Дональд Трамп начал разрушать мировую экономику.