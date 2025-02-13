Как Трамп запустил маховик переговоров о мире и что требует от Украины

Недели непубличной работы администрации Дональда Трампа на российском треке принесли первые публичные результаты. И похоже, что для европейских столиц они стали если не взрывом бомбы, то холодным душем.

Дональд Трамп окончательно нарушил неписаное табу американской внешней политики последних трех лет. 12 февраля он провел разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным, а вместе с тем и разрушил непоколебимый принцип "ничего об Украине без Украины".

Трамп ввел новую реальность, в которой Украина стремительно теряет субъектность.

Он поставил Зеленского перед фактом, что переговорный процесс уже начался. И Украина вошла в него точно не "с позиции силы".

Об очертаниях "мирного плана", который, вероятно, видит Вашингтон, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике. Далее – краткое ее изложение.

Первому с декабря 2021 года официальному контакту президента США с российским лидером предшествовал обмен заключенными: американского школьного учителя Марка Фогеля обменяли на предпринимателя и киберпреступника Александра Винника.

Этот обмен, похоже, доказал Трампу эффективность спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, которого он за несколько недель до того непублично попросил наладить контакты с россиянами.

Телефонный разговор президента США с хозяином Кремля 12 февраля не стал уж совсем неожиданным – в конце концов, сам Трамп не раз говорил, что хотел бы поскорее его провести. Так же, как намерения Трампа не просто поговорить, но и встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Но что именно хотела показать этим шагом американская сторона?

Судя по публичным заявлениям, главной целью Трампа была демонстрация того, что он (в отличие от Байдена) готов говорить с Путиным о "завершении войны" в Украине – и, что не менее важно, Путин тоже готов говорить с ним.

Другое дело, что тогда речь шла о переговорах на условиях США и об уступках россиян.

Примечательно, что в посте о разговоре с Путиным никаких красных линий для завершения войны американский президент не озвучил – и это еще один разрыв с политикой предшественников-демократов.

Более того, его пост содержит намек на то, что США готовы вернуться к нормальным отношениям с Россией.

А вот что касается красных линий для Украины, то новый глава Пентагона Пит Хегсет, впервые прибыв в Брюссель для участия в "Рамштайн", сразу же озвучил американские даже не позиции, а требования по "мирному урегулированию": возвращение к границам до 2014 года и членство в НАТО – нереалистичная цель Украины. При этом, не исключил будущего членства Украины в Альянсе в принципе.

Зато, по словам Хегсета, "переговорное урегулирование" по Украине должно быть подкреплено боеспособными европейскими и неевропейскими – ни в коем случае не американскими – войсками. Они должны быть развернуты как часть миссии вне НАТО и не подпадать под действие статьи 5, а также должен быть обеспечен надежный международный надзор за линией соприкосновения.

Дональд Трамп сознательно запустил маховик "мирного процесса" в отношении Украины, когда, похоже, видение его администрацией финальных параметров этого процесса еще окончательно не сформировано – этот тезис подтверждают и многочисленные официальные заявления, и собеседники "ЕвроПравды", осведомленные о ходе дискуссий в Вашингтоне.

Однако за последние сутки баланс существенно сместился не в пользу украинских интересов.

Поэтому сейчас задача и Украины, и ее европейских друзей, которые в целом готовы взять на себя большую роль в поддержке Украины, – изменить нарратив переговоров. И как можно быстрее – пока в этом остается практический смысл.

Подробнее – в материале Олега Павлюка "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике.