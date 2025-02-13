В крупнейшей группе Европарламента шокированы санкциями СНБО против Порошенко

В Европейской народной партии – европартии и крупнейшей группе Европарламента – выразили недоумение по поводу санкций против экс-президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко и видят в этом политические мотивы.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил лидер ЕНП Манфред Вебер.

Вебер отметил, что "потрясен" решением СНБО, что грозит арестом и санкциями против лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которая является партнером Европейской народной партии.

"Ожидая дальнейших деталей и полной публикации аргументов, напоминаем о насущной необходимости сохранять в Украине единство на этом ключевом этапе войны и международных усилий, направленных на ее завершение. В этих условиях предвзятые расчеты и тактика подготовки к потенциальным выборам абсолютно неприемлемы", – заявил Манфред Вебер.

Он отметил, что признает заслуги Петра Порошенко перед Украиной, в частности в вопросе развития сильной армии и обороноспособности страны, и отметил, что за время полномасштабной войны команда экс-президента передала Силам обороны Украины поддержку на сумму более 6,2 млрд гривен.

"Обвинения в измене против пятого президента Украины, который твердо противостоял российской агрессии с 2014 года, усиливал ВСУ, обеспечил подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и способствовал консолидации украинской национальной идентичности, являются бессодержательными и выглядят имеющими исключительно политические мотивы.

От имени моей политической семьи призываю президента Украины пересмотреть это решение и избежать шагов, подрывающих столь нужное сейчас национальное единство, чтобы обеспечить сильную переговорную позицию... и подтвердить курс Украины на вступление в ЕС", – заявил Вебер.

Он подытожил заявление призывом к высшим еврочиновникам и партиям-членам ЕНП "присоединиться к адвокации единства в Украине".

Напомним, 12 февраля СНБО принял решение о санкциях против 5-го президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Порошенко назвал санкции СНБО "колоссальным ударом по внутреннему единству".