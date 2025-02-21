Почему президентская кампания в Польше затронет Украину и украинцев

18 мая 2025 года в Польше состоятся президентские выборы.

На этот раз на фоне предвыборной кампании украинская тема звучит особенно остро.

О том, какова риторика ключевых кандидатов в отношении Украины и украинцев, и как она может повлиять на отношения двух стран, читайте в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Выборы с оглядкой на соседей: что кандидаты в президенты Польши говорят об Украине. Далее – краткое ее изложение.

Украинскую тему в польской политике можно разбить на три составляющие. Первая – отношение поляков к украинским мигрантам и беженцам в Польше.

Эйфория и эмпатия поляков, которая наблюдалась в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, утихли. И этого следовало ожидать, ведь в моноэтнической Польше очень быстро появились большие мигрантские сообщества.

Вторая составляющая украинской темы в польской политике – отношение к самой Украине и войне.

И наконец, третья – историческая политика, то есть то, что влияет на польскую внутреннюю политику. Причем влияние это очень ощутимое.

Эмоции вокруг этих тем не утихают, и это может существенно повлиять на политический выбор поляков.

Цифры соцопросов, которые демонстрируют уменьшение приверженности к украинцам, являются горючим для новых политических высказываний, идей и обещаний претендентов на президентское кресло, особенно для кандидатов от правого крыла.

Итак, ни один из претендентов на пост президента не может обойти украинскую тему. Ведь для каждого кандидата большим вызовом является получение голосов избирателей вне своей политической среды.

Штабы внимательно анализируют отношение поляков к украинцам: респондентов делят на группы по возрасту, региону и профессии, чтобы приспособиться к их предпочтениям.

Отношение к украинцам со стороны поляков, которые поддерживают правящие партии "Гражданская коалиция" и "Третий путь", почти не изменилось.

Однако и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, баллотирующийся при поддержке "Гражданской коалиции" и премьер-министра Дональда Туска, и маршалок Сейма Шимон Головня ("Третий путь") корректируют свои позиции и значительно активизировались по украинской теме.

Это и неудивительно – нужно достучаться до избирателей с другими взглядами.

Нынешний фаворит гонки Рафал Тшасковский вспоминает и о решении властью исторических проблем (начало эксгумации в Украине польских жертв УПА), а также предлагает щедро не раздавать иммигрантам социальную помощь (и даже определенное сокращение помощи украинцам).

То есть, затрагивает темы, которые являются прерогативой в основном политиков правого крыла.

В то же время он уверяет, что членство Украины в ЕС и НАТО – в польских "государственных интересах".

А вот Кароль Навроцкий, правый кандидат в президенты от "Права и справедливости" ("ПиС"), который традиционно скептически настроен к Украине, считает наоборот.

Слова Навроцкого о том, что он не видит Украину в НАТО и ЕС, пока не будет решен вопрос Волыни, вызвали бурю, в том числе с обвинениями в подыгрывании России.

Зато он утверждает, что не раз становился объектом нападок российской пропаганды и даже находится в российском розыске. То есть, с одной стороны, он указывает на то, что не является "агентом Кремля", а с другой – демонстрирует недовольство Украиной и украинцами, чтобы завоевать симпатию правых, в том числе "конфедератов".

Больше об обещаниях кандидатов в президенты Польши относительно Украины и украинцев – в материале Михала Кацевича Выборы с оглядкой на соседей: что кандидаты в президенты Польши говорят об Украине.