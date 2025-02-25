Как в 2024 году Украина двигалась в ЕС и в каких сферах отстает

В 2024 году первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров дала официальный старт переговорам с Евросоюзом о членстве, после чего Еврокомиссия начала скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому праву.

Уже в этом году должны открыться первые переговорные кластеры.

Поэтому еще важнее тщательный и профессиональный мониторинг процесса евроинтеграции.

Мониторингом прогресса евроинтеграции Украины занимается проект UAEUmeter, который в сентябре 2023 года начал Институт экономических исследований и политических консультаций вместе с Bendukidze Free Market Center и ведущими экспертами из разных отраслей.

О динамике евроинтеграции Украины читайте в статье Вячеслава Садовничего Евроинтеграция с осложнениями: какие отрасли стали лидерами и аутсайдерами изменений. Далее – краткое ее изложение.

Анализ помесячной динамики каждого направления на годовом интервале помогает определить сферы экономики Украины, которые являются аутсайдерами и лидерами реформ 2024 года.

Есть три главных аутсайдера прошлого года.

Властям оказалось трудно либерализовать регуляторную среду для бизнеса во время войны. Для сферы предпринимательства и промышленной политики (среднемесячный прогресс – 0,69 балла) во все месяцы года, кроме июня, оценки не превышали единицу.

Эксперты проекта оценивают события по шкале от -3 (наиболее негативное влияние определенного события на вступление Украины в ЕС) до +3 (наиболее позитивное). Нуль – нейтральное влияние.

Низкую оценку – 0,74 балла – в среднем получала в течение года и социальная политика и занятость.

Зафиксированы определенные шаги в направлении присоединения к Европейской сети служб занятости, с целью свободного движения работников, и Европейской социальной сети, которая объединяет соцслужбы более 30 стран.

Украина активно внедряла Стамбульскую конвенцию и продолжала гармонизировать свое законодательство.

Верховенство права имело немного лучшую динамику – в среднем по 0,79 балла, чем социальная политика или предпринимательство.

Невыполнение Украиной двух структурных маяков МВФ – отмена "правок Лозового" и создание Высшего административного суда – лишь подтверждает, что реформы в сфере верховенства права осуществляются медленно.

Однако изменения все же происходили, в том числе и в кадровом обеспечении работы Конституционного суда, Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Некоторые из назначений эксперты даже оценили в более чем 2 балла.

Лучший прогресс в прошлом году демонстрировала транспортная отрасль (в среднем – 0,98). Ключевым событием стало продление "транспортного безвиза" с ЕС – получила 2,32 балла.

Улучшение касалось и сферы свободного перемещения товаров и таможни со средним значением 1,2 балла.

Частично меры в этой сфере были идентичны событиям в транспортной отрасли, но были и свои важные изменения, например цифровизация таможни. Важным событием года стало продление беспошлинного режима торговли ЕС с Украиной на год – до июня 2025-го (1,68).

Правительство искало и другие возможности для активизации экспорта, поэтому поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией. Одновременно были внесены обновленные версии законов по защите национального производителя от субсидированного (1,24) и демпингового импорта (1,35).

Лучшая динамика – у цифровой трансформации, в среднем по 1,34 балла.

Положительные изменения фиксировались по направлениям проектов "еДозвил", uResidency, е-идентификации и е-доверительных услуг и "Дія.Підпис".

Украина следует за трендами в регулировании искусственного интеллекта (ИИ).

Это направление может стать одним из наиболее перспективных в 2025 году.

Подробнее – в материале Вячеслава Садовничего Евроинтеграция с осложнениями: какие отрасли стали лидерами и аутсайдерами изменений.