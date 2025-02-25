ЕС попросит Индию помочь с усилением санкций против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на этой неделе попросит о помощи в усилении санкций против России.

Об этом журналистам на брифинге сказал представитель ЕС на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседника журналистов, ЕС стремится усилить санкции против России, а российская агрессия против Украины угрожает Индии так же, как и Европе.

Представитель Евросоюза добавил, что Индия может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине и обеспечении длительного мира.

В контексте отношений с Индией ЕС также обсудит вопросы расширения доступа к рынкам и высокие тарифы Индии на такие товары, как автомобили и вино, и развитие инфраструктуры для транспортного сообщения Индии с Европой.

Обсуждение состоится во время визита Коллегии комиссаров ЕС в Индию 27-28 февраля – первого в истории двусторонних отношений.

Во время визита не ожидается никаких важных объявлений, но обе стороны будут пытаться создать основу для формирования повестки дня саммита Индия-ЕС, запланированного на конец года, сказал чиновник ЕС.

Индия не осудила Россию за вторжение в Украину, зато выступает за диалог и дипломатию для прекращения войны.

В то же время РФ остается одним из крупнейших источников сырой нефти и оружия для Индии, что ранее вызвало обеспокоенность западных государств.