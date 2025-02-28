Как грузинская власть усиливает давление на журналистов и куда ведет ее политика

С осени 2024 года в Грузии непрерывно продолжаются протесты.

Тем временем в стране быстро закрепляется авторитаризм, действия властей напоминают сталинские репрессии.

По словам грузинской журналистки и редактора в InZeitung Freiburg Кетеван Бахии, доходит до того, что журналистов штрафуют фактически за выполнение их работы.

О том, как грузинские власти пытаются обуздать протесты, борются с журналистами, и куда ведет их политика, читайте в колонке Бахии Журналисты под гнётом террора: как власти Грузии борются со свободой слова. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что в октябре 2024 года "Грузинская мечта" – партия власти, возглавляемая с 2012 года олигархом (имя которого намеренно не упоминается), – захватила власть путем массовых фальсификаций на выборах, чтобы продолжить свое однопартийное правление и укрепить связи с Россией, вместо того чтобы разорвать их.

"Единственным препятствием для этого стало гражданское сообщество – образованные, смелые, преданные своей стране и свободе люди, которые требуют возврата своих голосов и настаивают на новых выборах", – отмечает Кетеван Бахия.

Протесты усилились после 28 ноября, когда власти Грузии официально заморозили партнерство с ЕС.

Но до сих пор никаких уступок грузинские власти так и не сделали, констатирует редактор в InZeitung Freiburg.

По ее словам, годы правления "Грузинской мечты" позволили партии полностью подчинить судебную систему, а судьи теперь просто штампуют незаконные обвинения.

Кроме этого, добавляет автор колонки, полиция преследует активистов и журналистов. В случае с заключением известной грузинской журналистки Мзии Амаглобели – это не только словесные унижения, но и физическое насилие, которое остается безнаказанным.

Еще один вопиющий случай – избиение журналиста Гурама Рогавы, которое произошло в прямом эфире во время жестокого разгона мирной демонстрации. Он чудом выжил.

Или история журналиста Васили Иванова-Чиковани, ведущего общественного вещателя. Он не только выразил солидарность с Мзией Амаглобели, но и осмелился открыто конфликтовать с руководством телеканала. В результате его отстранили от работы.

18 миллионов лари (266 млн грн) – сумма штрафов, наложенных на мирных протестующих.

Стандартный штраф за блокирование дороги вырос до 5 тысяч лари (около 74 тыс. грн) – это в 19 раз больше прожиточного минимума в Грузии.

Согласно информации Грузинской хартии журналистской этики, 13 журналистов получили такие штрафы просто за выполнение своей работы.

Обыски, фальсификация доказательств и другие формы преследований стали обыденностью.

"Боритесь, пока не поздно!" – такое сообщение в середине января прислала журналистка Мзия Амаглобели из тюрьмы, начав голодовку.

Но не поздно ли уже зажечь волну справедливости?

"Спрашивать, кто и когда проспал этот момент, уже слишком поздно. Пропагандистская сказка "Грузинской мечты" с ее фальшивыми актерами и теориями заговора усыпила не только политиков ЕС и США, но и 40% грузинского населения – хотя и по разным причинам", – считает Бахия.

Она добавляет, что "Грузинская мечта" мастерски использует панику, запугивая людей перспективой так называемого "второго фронта".

Но пока действующая власть хвастается своим "предвидением будущего", страну через союз с Россией силой тянут в прошлое.

Подробнее – в колонке Кетеван Бахии Журналисты под гнётом террора: как власти Грузии борются со свободой слова.