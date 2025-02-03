Почему в ПАСЕ меняется тренд по Украине и почему Киеву надо удержать позиции в Совете Европы

В последнюю неделю февраля в Страсбурге состоялась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). "ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом событии, в том числе о борьбе сторонников и противников наказания действующей власти Грузии.

Но есть то, что действительно имеет вес, однако осталось "за кадром". Это – изменение отношения европейских депутатов к идеям украинцев.

Украина впервые с начала полномасштабного вторжения проиграла политическую борьбу в ПАСЕ (не по "своему" вопросу, а по грузинскому, но это все равно стало прецедентом), а дебаты при рассмотрении резолюции по Украине проходили в практически пустом зале.

О том, что происходит, что означают эти процессы и почему, несмотря на это, ПАСЕ и Совет Европы остаются важными, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Алексеем Гончаренко, членом ПАСЕ с 2015 года. Видео записали в завершение сессии в Страсбурге. А текстовую версию разговора, изложенную от первого лица, читайте в материале Гончаренко: "Те, кто не так давно снимал санкции с России – снова поднимают голову в Европе". Далее – основные тезисы Гончаренко.

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На прошлой неделе в Страсбурге мы увидели, что друзья России поднимают голову. Это действительно так. Стало очевидно, что тренд меняется.

Этот "откат" не стал совсем неожиданным, он когда-то должен был произойти. Это как принцип маятника: в 2022 году тот слишком сильно склонился в сторону нашей поддержки, и это не могло продолжаться постоянно.

Опять набирают вес политики с лозунгами "миру-мир", "нам нужен диалог" и так далее. И очень часто это те же люди, которые шесть лет назад возвращали Россию в ПАСЕ и снимали санкции без выполнения ею обязательств.

Те заявления, которые наиболее беспокоят, мы слышали от венгерской делегации (что в целом ожидаемо), а также от представителей крайне правой и крайне левой части политического спектра, в том числе от "Альтернативы для Германии".

В то же время сторонниками того, чтобы "закрыть глаза" на действия нарушителей, была также бюрократическая система, секретариат ПАСЕ. Для бюрократов в Страсбурге является проблемой то, что ежегодно ПАСЕ теряет по стране.

Надо отметить, что при всех проблемах вроде попыток "прощения" Грузии, о возвращении России в Совет Европы разговоров пока нет. Я говорю "пока", ведь абсолютно уверен, что и эти голоса будут звучать, как только завершатся боевые действия.

На Западе сформировалась картина, что Россия – это данность, это константа, что она была, есть и всегда будет. У них нет мысли о том, что Россия – это колониальная империя, и что все остальные европейские колониальные империи развалились и исчезли. В отношении нее этот вариант отвергается!

Поэтому когда в разговоре с европейскими коллегами я вспоминаю, что в будущем может не быть России, то в ответ идет реакция: "Как это не будет России? Как ее может не быть?"

Раньше в ПАСЕ для принятия решения было достаточно, чтобы Украина его поддержала. Теперь это не работает, и это имеет несколько причин.

Первая причина – это "усталость" западных политиков от тематики Украины и войны.

И вторая причина – то, что Совет Европы, организация, объединяющая 46 государств, объективно не может заниматься только Украиной.

Тем не менее, я хочу подчеркнуть, поддержка Украины сохраняется.

Есть две практические вещи, которые мы ожидаем от Совета Европы.

Первая – это создание спецтрибунала по преступлению агрессии.

И второе направление – работа Реестра убытков от российской агрессии и подготовка к взысканию с агрессора компенсаций.

На ближайшей неделе в Брюсселе будет подготовительное заседание по трибуналу с участием генсека Совета Европы.

А по компенсационному механизму ставятся даже конкретные задачи: в этом году должна быть создана комиссия, которая будет рассматривать заявки украинцев на компенсации.

Ну и кроме того, важными остаются политические резолюции ПАСЕ, которые формулируют мейнстрим по Украине, который имеет очень большое значение.

Больше – в материале Гончаренко: "Те, кто не так давно снимал санкции с России – снова поднимают голову в Европе".