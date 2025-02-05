Почему в Норвегии раскололась коалиция и как это повлияет на помощь Украине

На прошлой неделе в Норвегии распалась правительственная коалиция Центристской и Лейбористской партий.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре 4 февраля уже заполнил освободившиеся министерские кресла.

После этого лейбористам до парламентских выборов 8 сентября придется управлять страной самостоятельно.

О причинах развала коалиции в Норвегии и том, какую роль в этом сыграло возвращение Дональда Трампа на президентский пост в США, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Между наковальней ЕС и молотом Трампа: какие последствия для Украины будет иметь развал коалиции в Норвегии.. Далее – краткое ее изложение.

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Норвегия – одна из богатейших стран Европы благодаря существенным запасам нефти и газа – не является членом Европейского Союза, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), которая предоставляет стране доступ к единому рынку ЕС, но в то же время требует соблюдения большинства европейских директив.

При этом в самой стране периодически звучит мнение, в частности от представителей Центристской партии, что расходы, связанные с соблюдением правил Брюсселя, перевешивают преимущества доступа к единому рынку ЕС.

Эти противоречия обострились на фоне попыток правительства во главе с лидером лейбористов Йонасом Гаром Стьоре принять Четвертый энергопакет ЕС – комплекс мер, охватывающих вопросы энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Центристская партия выступала категорически против принятия этого энергопакета.

Там считают, что такой шаг ослабит национальный контроль над политикой в области электроэнергетики. А вместе с тем – приведет к росту цен на электроэнергию, которая в Норвегии ниже, чем у стран-соседей.

Глава правительства эти предположения отвергал, настаивая, что принятие давно назревших законов является критически важным для отношений Норвегии с ЕС.

Уже 30 января центристы официально объявили, что покидают коалицию.

Но Украине можно успокоиться: переформатирование правительства не приведет к уменьшению или прекращению помощи Украине.

В последнее время лейбористы и центристы, которые приняли знаковые для Украины решения, стремительно теряли позиции в рейтингах, хотя и центристы после выхода из коалиции начали демонстрировать рост и показали самый высокий результат с декабря 2021 года.

Спасать свои позиции лейбористы позвали проверенного бойца Йенса Столтенберга (экс-генсека НАТО и бывшего премьера Норвегии), которому досталась должность министра финансов – вторая по значению в норвежском правительстве.

Норвежские СМИ называют Столтенберга единственным, кто из-за своих личных качеств может поднять Лейбористскую партию со дна. В то же время обозреватели советуют не впадать в эйфорию от "эффекта Столтенберга", поскольку положение лейбористов крайне сложное.

Зато сейчас в рейтингах лидируют партии с правой идеологией – Консервативная (хотя их поддержка в последнее время несколько упала) и Партия прогресса (сейчас возглавляет рейтинг).

Обе политсилы выступают за продолжение военной и финансовой поддержки Украины. Ведь правые традиционно занимают более "ястребиную" позицию, поэтому можно осторожно надеяться на увеличение объемов военной помощи.

Работа в правительстве меньшинства заставляет обращаться за помощью к различным политическим силам, в том числе – и к правым.

Учитывая это, политологи предполагают, что развал правительства лишь упростил принятие Норвегией уже упомянутых директив ЕС.

Одна из ключевых причин, почему лейбористы хотят поддерживать хорошие отношения с ЕС – угроза торговой войны между Европой и Соединенными Штатами и риски остаться изолированными. Вдобавок в Норвегии близко к сердцу воспринимают посягательство Трампа на Гренландию, считая, что это может иметь последствия для арктического острова Шпицберген.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Между наковальней ЕС и молотом Трампа: какие последствия для Украины будет иметь развал коалиции в Норвегии.