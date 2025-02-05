СМИ: на следующем "Рамштайн" в феврале будут председательствовать не США

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", состоится 12 февраля, но на нем вместо США будет председательствовать Великобритания.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Встреча в формате "Рамштайн", по данным "Радио Свобода", состоится под британским председательством. Там не уточняют, с чем связано такое изменение.

Также неизвестно, состоится ли встреча онлайн или офлайн.

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Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Последняя на сегодня встреча Контактной группы 9 января состоялась в очном формате.

Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.

В то же время глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча 9 января может стать последней.