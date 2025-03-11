Почему новое вето Венгрии может ударить не только по санкциям, но и по ВСУ

Суббота 15 марта 2025 года – последний день, когда Евросоюз должен возобновить санкции против лиц и организаций, причастных к российской агрессии против Украины.

Если этот дедлайн будет сорван, это юридически будет означать, что более 2400 подсанкционных лиц и бизнесов в один момент выйдут из-под ограничений, наложенных на них Европейским Союзом.

Среди санкций, которые есть в этом пакете – замораживание десятков миллиардов евро активов российских компаний и организаций, а также политиков, бизнесменов, чиновников, военных, и их бизнесов.

Согласие на продление санкций пока не дает Венгрия. Страна не впервые блокирует процесс согласования санкций на подготовительном этапе, однако в Брюсселе не исключают, что на этот раз Венгрия может действительно заблокировать санкции.

О том, что происходит, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Если упрощенно, санкционный режим Евросоюза против России можно разделить на два больших блока, история которых тянется еще с 2014 года.

С тех пор оба этих блока санкций много раз усиливались, но даже после начала полномасштабного вторжения Евросоюз не стал "изобретать юридический велосипед", а продолжал дополнять те же решения от марта и июля 2014 года.

Хотя санкции и приходится продлевать каждые полгода, чаще всего это решение принимается без дискуссий и возражений, по письменной процедуре. Однако в 2025 году все пошло не по плану. Несколько обсуждений, состоявшихся в Брюсселе на уровне послов государств-членов ЕС, не позволили прийти к единодушию.

В то же время ныне действующее решение четко говорит, что санкции действуют только до 15 марта 2025 года, и если их не продлить, то с 16 марта 2025 года ограничения де-юре прекратят действовать.

И самая большая проблема заключается в том, что замороженные активы, принадлежащие тому же Путину и десяткам российских олигархов, рискуют вновь попасть в распоряжение своих российских "владельцев".

Сейчас большая часть российских активов в виде ценных бумаг и наличности заморожена на территории Евросоюза: речь идет об ориентировочно 210 млрд евро.

В эту сумму входят и деньги олигархов, которые обычно остаются без внимания.

"Это – не менее трети от общей суммы", – рассказал „Европейской правде" дипломат одного из ключевых государств Европейского Союза, занимающегося, в частности, этими вопросами.

Подсчеты российских источников тоже говорят о примерно трети средств, не принадлежащих Центробанку РФ, среди замороженных в ЕС. А значит, речь может идти о примерно 60 млрд евро или несколько больше.

Под угрозой – также программы помощи Украине. Страны "Группы семи" предоставляют Украине кредит, который должны покрывать за счет доходов замороженных российских активов. И если провал санкций приведет к "разморозке" трети активов, то и доходов будет меньше.

А в дополнение, исчезает надежда на передачу Украине "тела" замороженных российских денег, которые могут стать одним из источников средств на выплату репараций и восстановление Украины.

Все эти планы сейчас в подвешенном состоянии из-за несогласия Венгрии поддержать продолжение индивидуальных санкций.

Реальные мотивы венгерского лидера остаются загадкой, но у собеседников ЕП нет сомнения, что Венгрия ориентируется также на действия США по украинскому и российскому треку.

Один из дипломатов сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан хочет сокращения санкционного списка, другой – что конкретных условий нет. И это затрудняет возможность договориться с Будапештом.

Представители государств-членов ЕС достаточно скептичны относительно продления санкций.

В Брюсселе пусть неформально, но готовятся к сценарию, при котором Орбан заблокирует санкции. Но и это не будет означать, что часть активов россиян сразу разблокируется. Даже при этом негативном сценарии будет определенный временной лаг для того, чтобы достичь запоздалой договоренности.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.