Как Гренландия делала выбор между независимостью, Данией и США, и что будет дальше

11 марта в Гренландии состоялись выборы, на которых немногочисленные жители крупнейшего острова планеты выбирали местный парламент. И если на предыдущих выборах доминировали экономические проблемы и способы улучшения благосостояния граждан, то сейчас "тень Трампа" создала несколько иное настроение.

Рост конкуренции между великими державами в Арктике, географическое расположение Гренландии и ее сырьевые ресурсы повысили привлекательность острова в глазах американского президента.

О том, кто пришел к власти в Гренландии, что обещают и как относятся к заявлениям Дональда Трампа, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия. Далее – краткое ее изложение.

Гренландия, бывшая колония, а ныне автономная территория Королевства Дания, получила право иметь свой парламент в 1979 году.

А законом о самоуправлении от 2009 года гренландский народ был признан международным правом как народ, имеющий право на самоопределение.

Нынешнее политическое устройство Гренландии часто характеризуют как "смесь самоуправления и полной независимости".

Гренландия не принимает самостоятельных решений, разве что, когда речь идет о государственной конституции, гражданстве, Верховном суде, внешней, оборонной политике и политике безопасности, а также валютной и денежно-кредитной политике.

Зато ежегодно остров получает от Дании щедрую субсидию в размере более 500 миллионов евро на цели "социального государства" – при населении острова в менее чем 57 тыс. человек это составляет более 17 тысяч евро на душу населения.

Во время нынешней кампании представители официального Копенгагена демонстративно подчеркивали свое невмешательство в выбор гренландцев, утверждая в ответ Трампу, что остров не продается и что его судьбу вправе решать только его жители.

Накануне выборов опросы показывали, что большинство гренландцев выступают за независимость, однако не имеют общего мнения, когда это может произойти и как это скажется на их благосостоянии.

Неудивительно, что три четверти гренландцев на парламентских выборах проголосовали за партии, предлагающие не спешить с провозглашением независимости.

Победителем неожиданно стала правоцентристская партия "Демократы", которая получила почти 30% голосов (на предыдущих выборах – 9%).

Эта партия исторически скептически относится к независимости, зато поддерживая расширенную автономию в составе королевства.

И хотя в своей предвыборной программе "Демократы" все же предусмотрели независимую Гренландию со свободной рыночной экономикой, в партии предостерегают от преждевременных действий, чтобы защитить людей и экономику от потенциального снижения уровня жизни.

Очень показательным стало второе место популистов из партии "Точка ориентации" – единственной политсилы, которая явно демонстрирует желание расширенного сотрудничества с Соединенными Штатами. За нее отдали голоса 24,5% избирателей.

Однако и они не поддерживают идеи Трампа о вхождении Гренландии в состав США. Но, по сравнению с другими, настаивают на немедленном голосовании за независимость, что может усложнить им путь к коалиции.

Действующая партия власти "Сообщество людей", которой опросы обещали победу, неожиданно заняла третье место. Политсила выступает за экономически и политически независимую Гренландию, но обещала не спешить с соответствующим плебисцитом.

Еще большее падение потерпела социал-демократическая партия "Сиумут" – один из самых последовательных сторонников независимости Гренландии. Являются партнерами партии премьера Дании.

Лидер "Демократов" называл постоянное вмешательство Дональда Трампа абсолютно неприемлемым, а намеки американского президента на Гренландию как товар – абсолютно отвратительными.

А потому победителям выборов придется найти такой компромисс, который, с одной стороны, отвечал бы надеждам гренландцев о независимости, а с другой – не дал оснований Трампу усилить давление на остров.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.