Швеция дает Украине артиллерийские установки и радары почти на $300 млн

Швеция приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары контрбатарейной борьбы Arthur в рамках 18-го пакета военной поддержки.

Об этом шведское правительство объявило 13 марта, передает "Европейская правда".

В рамках военной помощи Украине Швеция закупит 18 САУ Archer и пять радиолокационных станций Arthur, а также вложит средства в оборонное производство Украины, в частности ее САУ "Богдана".

Дополнительно Швеция намерена присоединиться к "артиллерийской коалиции" в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, говорится в сообщении.

Общая стоимость этой части военного пакета Швеции составляет около 3 миллиардов шведских крон (295 миллионов долларов).

"Украина имеет насущную потребность в артиллерии и артиллерийских боеприпасах. Это было приоритетом для Украины с начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил это, когда я встречался с ним на выходных", – прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Как напоминает правительство Швеции, ранее Украина получила восемь артиллерийских установок Archer и одну радиолокационную систему Arthur совместно с Великобританией.

Поставки новых систем Arthur должны начаться в 2025 году, а поставки систем Archer – в 2026 году.

Восемнадцатый пакет военной помощи Украине, который правительство Швеции представило в конце января, составляет 13,5 млрд шведских крон (около $1,25 млрд) и является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млрд крон.