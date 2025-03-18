Как движутся основные для ЕС реформы Украины и что надо сделать для ускорения процесса

Первым в переговорах о вступлении Украины в ЕС должен открыться наиболее важный и объемный кластер – "Основы" (Fundamentals).

Его официально откроют после того, как Европейский совет единогласно даст положительную оценку выполнению минимальных показателей (бенчмарков) по этому кластеру и состоится Межправительственная конференция.

Речь идет о разработке дорожных карт по верховенству права (разделы 23 и 24) и реформе государственного управления. Кроме того, Украина должна также принять дорожную карту по функционированию демократических институтов.

Об успехах и вызовах для Украины по ключевым разделам "Основ", читайте в обзоре Ивана Нагорняка и Марии Шаламберидзе из EasyBusiness Ключевой раздел переговоров с ЕС: какие реформы должна внедрить Украина. Далее – краткое его изложение.

В начале года Еврокомиссия передала Европейскому совету скрининговый отчет по кластеру "Основы". Его выводы фактически будут детализировать рекомендации в рамках Отчета о расширении за 2024 год.

А исходя из содержания Отчета о расширении, состояние дел по ключевым разделам кластера "Основы" можно оценить следующим образом.

Еврокомиссия признает, что, несмотря на условия войны, Украина продолжает функционировать в рамках демократической системы, сохраняя пропорциональность ограничений основополагающих прав. Однако беспокойство вызывают случаи давления на гражданское общество и ограничения передвижения оппозиционных депутатов. Что частично было исправлено уже в начале года.

Среди основных успехов госуправления Украины – введение среднесрочного бюджетного планирования, принятие ряда стратегических документов (например, Национальная стратегия доходов и Единый портфель инвестпроектов), постепенное внедрение закона "Об административной процедуре", расширение институциональной базы для предоставления госуслуг.

В то же время Еврокомиссия отмечает ряд системных проблем, таких как недостаточная финансовая устойчивость реформы государственного управления, слабое формирование политик на основе данных и отсутствие их системного мониторинга, низкая законодательная инициатива правительства, слабое управление кадрами на госслужбе и т.д.

В вопросах реформы судебной системы Украины Еврокомиссия обращает особое внимание на Конституционный суд – для повышения прозрачности его работы рекомендуется принять законопроект о конституционной процедуре и кодекс этики для судей суда.

Другая существенная проблема – низкое финансирование судебной системы, покрывающее лишь 57% потребностей и способствующее нехватке судей и оттоку работников аппарата судов.

Хотя антикоррупционное законодательство Украины нуждается в совершенствовании по ряду сфер, таких как сроки давности и защита обличителей, оно в целом оценивается как приемлемое.

Что касается баланса между безопасностью и демократией, то в Еврокомиссии отмечают, что в целом Украина продолжает должным образом обеспечивать защиту прав человека, даже в условиях войны.

Впрочем, сохраняется и ряд проблем. Например, институт омбудсмена требует усиления, в частности ресурсного.

Свобода слова остается под угрозой. Еврокомиссия также призывает пересмотреть целесообразность телемарафона "Единые новости".

В части юстиции, свободы и безопасности прогресс является сравнительно невысоким.

Итак, хотя, согласно Отчетам о расширении, Украина в целом сохраняет динамику реформ, перед страной стоит значительный объем задач.

Речь идет не просто о принятии новых законов, а прежде всего об их эффективной имплементации, с действенным укреплением демократических институтов, механизмов подотчетности государства и защиты прав человека.

Для успешной реализации фундаментальных реформ Украина должна как можно быстрее разработать: план выполнения рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчетах о расширении; меры для Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС по первому кластеру.

Чем быстрее завершится процесс планирования, тем раньше Украина сможет перейти к системной реализации.

Подробнее – в материале Ивана Нагорняка и Марии Шаламберидзе Ключевой раздел переговоров с ЕС: какие реформы должна внедрить Украина.