Как Европейский суд по правам человека стал еще ближе для украинцев и почему это важно

Отныне Платформа обмена знаниями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) доступна на трех языках, которые не являются официальными для Совета Европы: украинском, румынском и турецком.

Это открыло доступ на родном языке к уникальному ресурсу, который до этого был доступен только на английском и французском.

О том, почему украинцам расширили доступ к базе знаний ЕСПЧ и почему это важно для Украины, читайте в колонке судьи Европейского суда по правам человека Николая Гнатовского и первого заместителя руководителя аппарата Верховного Суда Расима Бабанлы Права человека без языкового барьера: что даст Украине платформа обмена знаниями ЕСПЧ. Далее – краткое ее изложение.

За более чем 65 лет своей деятельности Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сформировал выводы по огромному количеству вопросов общественной жизни.

Некоторых из этих вопросов, обращают внимание авторы колонки, раньше не существовало, например, социальных сетей, проблемы климатических изменений и тому подобное. Учитывая это, Суд иногда уточняет, а реже – меняет свои правовые позиции.

Из-за того, что следить за практикой Суда (да и разобраться в решениях) довольно сложно, ЕСПЧ создает новые инструменты, которые значительно упрощают поиск информации, накопленной за десятки лет. Эта информация позволяет получить систематизированные знания о практике Европейского суда по правам человека.

"Для Украины и украинских специалистов проблема заключалась в том, что эти материалы были лишь частично переведены на украинский язык", – обращают внимание на проблему Николай Гнатовский и Расим Бабанлы.

Теперь, уверены эксперты, ситуация будет другой: перевод информации ЕСПЧ будет иметь системный характер.

"Выбор языков, на которые в первую очередь переведена Платформа, не случаен. Это языки государств, против которых в ЕСПЧ сейчас поступает наибольшее количество жалоб: Турция, Украина, Румыния", – объясняют авторы колонки.

Они указывают на то, что усиление доступа к практике Европейского суда по правам человека будет способствовать обеспечению соблюдения в Украине прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

При этом Гнатовский и Бабанлы отмечают, что основная роль принадлежит самому государству – его органам, в частности судам, которые должны в своей работе руководствоваться Конвенцией и правовыми позициями Европейского суда по правам человека.

"Это позволяет говорить об общей ответственности национальных и европейских институтов в сфере защиты прав человека, о существовании единого правового пространства и формировании общей европейской правовой культуры", – отмечают эксперты.

По их мнению, устранение языковых барьеров способствует тому, чтобы эта культура беспрепятственно распространялась в различные правовые системы, а путь к соблюдению прав человека был намного короче.

"От развития такой правовой культуры в Украине в значительной степени зависит успех ее европейской интеграции, поэтому доступ к Платформе на украинском языке может в значительной степени поспособствовать этому", – резюмируют авторы.

Идея о переводе Платформы обмена знаниями воплощена во взаимодействии Европейского суда по правам человека и украинского Верховного Суда.

Подробнее – в колонке Николая Гнатовского и Расима Бабанлы Права человека без языкового барьера: что даст Украине платформа обмена знаниями ЕСПЧ.