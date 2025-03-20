Какую Канаду оставил Трюдо и за что его критикуют

Пятница 14 марта 2025 года стала последним рабочим днем Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады.

Завершая свое более чем девятилетнее правление (ноябрь 2015 – март 2025), ставшее одним из самых долгих премьерств в истории Канады, Джастин Трюдо оставляет сложное наследие, по которому еще не скоро появится консенсус в обществе.

О том, чем запомнилась работа Джастина Трюдо на посту премьера Канады, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Противоречивый Трюдо: чего достиг экс-премьер Канады и была ли достаточной помощь Украине. Далее – краткое ее изложение.

Пребывание на посту главы правительства Джастин Трюдо начал с сильного мандата доверия – победа либералов в 2015 году была усилена волной оптимизма. В течение первых двух лет его поддержка оставалась высокой – в 2016-2017 годах примерно 60% канадцев одобряли его деятельность.

Долгое время Трюдо воспринимали как свежую кровь в канадской политике, молодую харизматичную смену после девяти лет правления Стивена Харпера, которому в то время было 55 лет.

Стремление к многообразию стало одним из ключевых направлений политики правительства Трюдо. Он активно защищал права сексуальных меньшинств, официально извинился за исторические несправедливости перед коренными народами и принял десятки тысяч беженцев.

Однако к 2019 году этот имидж Трюдо начал тускнеть – из-за невыполненных обещаний, таких как отсутствие реформы избирательной системы, этические скандалы, как дело SNC-Lavalin, в котором Трюдо неправомерно давил на генпрокурора, и рост регионального недовольства (так, политика в отношении нефтепроводов оттолкнула Западную Канаду).

Это привело к падению его рейтинга до 40-45%, а либералы потеряли парламентское большинство на выборах в октябре 2019 года, набрав лишь 33% голосов (против 39% в 2015 году), и вынуждены были формировать правительство меньшинства.

Борьба с пандемией кратковременно вернула Трюдо поддержку.

Либералам удалось переизбраться в 2021 году, но снова с относительным большинством (около 32% голосов) и правительством меньшинства в парламенте – фактически тот же результат, что и в 2019 году.

К концу 2024 года около двух третей канадцев заявляли в опросах, что настало "время для смены" правительства. К 2025 году Трюдо стал глубоко поляризационной фигурой – любимцем одних за свои прогрессивные ценности, но объектом презрения для других, которые видели в нем элитарный символ Оттавы.

Во внешней политике предотвращение краха континентальной торговли стало одним из ключевых достижений Трюдо.

Для этого канадскому премьеру пришлось пойти на некоторые уступки США во время первого президентства Дональда Трампа – в частности, частично открыть защищенный молочный рынок Канады для американских фермеров, – но ему удалось сохранить свободный доступ Канады к ее крупнейшему экспортному рынку.

После февраля 2022 года Трюдо стал одним из самых ярых адвокатов Владимира Зеленского на международной арене. Он неоднократно подавал войну как борьбу демократии против авторитаризма, заявляя: "Ваша борьба – это и наша борьба".

Несмотря на значительную поддержку, за которую украинцы будут благодарны, Канада могла сделать больше для Украины.

Но, пожалуй, наиболее дискуссионными останутся последствия экономической политики Трюдо.

Например, уровень безработицы в 2025 году почти не отличается от показателей 2015 года.

Правление Трюдо характеризовалось активной государственной политикой со значительными расходами и нарастанием дефицита бюджета. Он отошел от политики жесткой экономии своего предшественника и ежегодно допускал бюджетные дефициты, аргументируя это необходимостью стимулировать рост.

При его правлении государственный долг Канады вырос почти вдвое – с $701 млрд до примерно $1,35 трлн, в значительной степени из-за пандемических расходов.

Несмотря на значительные инвестиции, критики утверждают, что политика Трюдо не обеспечила долгосрочного экономического прорыва.

По сравнению с Соединенными Штатами, Канада теряла конкурентоспособность.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Противоречивый Трюдо: чего достиг экс-премьер Канады и была ли достаточной помощь Украине.