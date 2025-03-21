Как Трамп пытается "сломать" судебную систему США и усилить свое влияние

Джеймс Боусберг – пожалуй, в последние месяцы ни один судья в США не стал таким популярным, как он.

Решение федерального судьи округа Колумбия оспорить указ Дональда Трампа о депортации десятков нелегальных мигрантов в Сальвадор навлекло на него волну критики со стороны администрации США и ее сторонников.

События, разворачивающиеся вокруг указа о депортации, свидетельствуют и о другом, более глобальном – и потенциально опасном – тренде. Исполнительная власть подошла вплотную к грани игнорирования судебной.

Тем самым ставя под угрозу едва ли не всю систему сдержек и противовесов, закрепленную в Конституции США.

О том, вокруг чего разгорелся последний конфликт между Трампом и судами и какие это может иметь последствия, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Трамп всемогущий: как президент США ломает сопротивление судебной власти. Далее – краткое ее изложение.

На прошлой неделе из США в Сальвадор исполнительным указом депортировали сотни иммигрантов, которых администрация Трампа назвала преступниками. Среди них, по словам американской администрации, были члены венесуэльской банды "Трен де Арагуа", которую, в частности, подозревают в убийстве двух полицейских во Флориде и которую Трамп объявил иностранной террористической организацией.

Но ранее в тот же день, 15 марта, две продемократические неприбыльные организации подали иск в федеральный суд Вашингтона, заявив, что располагают информацией о возможной депортации пятерых венесуэльцев, которых могли ошибочно отнести к "Трен де Арагуа".

И хотя судья Боусберг сразу же выдал временное предписание о приостановлении депортации в отношении пятерых граждан Венесуэлы и назначил слушания на середину дня 15 марта, это не приостановило депортацию.

Показательно, что на следующий день президент Сальвадора (и союзник Трампа) Наиб Букеле прокомментировал новость о предписании суда приостановить депортацию постом в Х: "Ой-ой... Слишком поздно" – и смеющимся смайликом. Более того, пост распространил у себя государственный секретарь США Марко Рубио.

А дальше началась настоящая "заруба" между судьей и администрацией Трампа.

Например, президент США открыто призвал к импичменту Боусберга (который – как и в случае самого Трампа – потребует двух третей голосов в Сенате) и назвал его примером "радикального судьи-левака".

В решении о депортации Трамп сослался на Акт об иностранных врагах 1798 года – он дает право в условиях военного времени или "вторжения" на американскую территорию задерживать и депортировать иностранцев исключительно на основании их гражданства или места рождения, то есть без решения суда. Это же произошло и в случае с депортациями в Сальвадор.

Очевидно, именно "вторжение" и является позицией Трампа, который не раз именно в таких терминах описывал нелегальную миграцию.

Можно углубиться в дальнейшие юридические детали, но позиция администрации Дональда Трампа лежит в совсем другой плоскости и основывается на так называемой теории унитарной исполнительной власти (unitary executive), которая наделяет президента США исключительными полномочиями в исполнительной сфере.

Коротко говоря, у Трампа считают, что суды не должны ограничивать его полномочия в сфере исполнительной власти.

Иначе они действуют против воли американского народа, который избрал его на выборах подавляющим большинством голосов.

Хотя ситуация с судьей Боусбергом – не первая, когда администрация Трампа конфликтует с судами, она рискует эскалировать в значительно большее обострение между ветвями власти в США.

В нынешней администрации уже прямо говорят, что выполнять решения судов не обязательно, если они противоречат политике Трампа.

Поэтому кажется, что возвращение "здравого смысла" и борьба с "левачеством" в администрации Дональда Трампа стали прикрытием для попытки усилить исполнительную власть за счет других ветвей власти – законодательной и судебной.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Трамп всемогущий: как президент США ломает сопротивление судебной власти.