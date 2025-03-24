Какие недостатки в бюджетном планировании устранить Украине, чтобы приблизить вступление в ЕС

Среди реформ, которые Украине нужно будет внедрить для получения членства в ЕС, одной из самых сложных является реформа фискальной политики. Эта реформа важна, поскольку макроэкономические дисбалансы в одной стране влияют на весь Евросоюз, что проиллюстрировал долговой кризис 2009-2012 годов.

Бюджетный процесс в странах сообщества контролируется Пактом стабильности и роста ЕС. В его основе лежит Директива о бюджетной рамке, устанавливающая единые правила бюджетного процесса.

Подобно Директиве, бюджетный процесс в Украине регулирует Бюджетный кодекс.

О том, что необходимо изменить Украине в бюджетном планировании на пути к членству в ЕС, читайте в колонке заместителя исполнительного директора "Центра экономической стратегии" Марии Репко Какие изменения бюджетной политики уже сейчас должна внедрять Украина ради вступления в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки предупреждает, что Украине уже сейчас необходимо готовиться к тщательному контролю Еврокомиссии над украинским бюджетом. Конечно, это произойдет уже после того, как Украина станет полноценным членом ЕС.

"В отличие от ЕС, правительство не проводит количественного анализа рисков. Например, сейчас неизвестно, насколько изменятся доходы бюджета, если темпы роста ВВП будут отличаться от прогноза", – пишет Мария Репко.

Что касается ограничений по дефициту бюджета и долгу, то во время войны Украина приостановила действие европейских норм и уже превысила граничные показатели.

Ключевые фискальные правила ЕС (так называемые "Маастрихтские критерии") предусматривают ограничение бюджетного дефицита на уровне не более 3% прогнозного ВВП и удержание государственного и гарантированного долга в пределах 60% ВВП.

Следует отметить, что государства-члены ЕС могут отклоняться от фискальных правил, если они сталкиваются с исключительными обстоятельствами.

"Итак, если Украина не сможет вернуться в рамки фискальных лимитов по крайней мере до окончания войны и активной фазы восстановления, вряд ли это станет препятствием для членства в ЕС", – отмечает заместитель исполнительного директора "Центра экономической стратегии".

Однако, по ее мнению, необходимо создать механизм возвращения к "европейским" долговым и дефицитным ограничениям.

Что касается обязательства стран-членов ЕС планировать бюджет по крайней мере на три года вперед, то Украина, как указывает Репко, одобрила достаточно "размытую" Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы: цели сформулированы в основном неоптимально, бюджетная рамка не охватывает местные бюджеты, невозможно оценить эффективность или качество бюджетного планирования.

В целом украинская бюджетная рамка, как пишет автор колонки, уже включает большинство ключевых элементов, характерных для европейской.

Однако, заместитель исполнительного директора "Центра экономической стратегии" подчеркивает и о значительных расхождениях, которые необходимо устранить, чтобы приблизить вступление Украины в ЕС.

В Украине предстоит ввести полноценное макрофискальное прогнозирование с учетом влияния различных макроэкономических сценариев на доходы и расходы бюджета. Для этого нужно или создать специализированное учреждение (Фискальный совет) или же возложить эти функции на одну из существующих институций.

Бюджетный кодекс должен содержать положения о последствиях нарушения фискальных правил и механизмов возврата к лимитам бюджетного дефицита и публичного долга. Функцию мониторинга за соблюдением правил и независимой оценки процессов надо возложить на Фискальный совет (или другое учреждение).

В рамках совершенствования практики среднесрочного бюджетного планирования следует охватить все субъекты общегосударственного сектора в соответствии со стандартами ЕС (включая местные бюджеты и бюджеты социальных фондов).

Рамка среднесрочного бюджетного планирования должна содержать согласованную и полную информацию о состоянии и прогнозах финансов всех подсекторов сектора общегосударственного управления (включая местные бюджеты и бюджеты социальных фондов).

Подробнее – в колонке Марии Репко Какие изменения бюджетной политики уже сейчас должна внедрять Украина ради вступления в ЕС.