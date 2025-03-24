Почему Киеву придется идти на "территориальный компромисс" – основное из интервью Петра Павела

Президент Чехии Петр Павел по профессии – военный. Генерал в отставке, он в свое время занимал самую высокую должность в НАТО среди представителей государств Центральной Европы – был главой Военного комитета Альянса.

Его прямые и слишком бескомпромиссные, как для политика, заявления по Украине не раз вызывали возмущение и точно шли против мейнстрима.

Он является твердым сторонником помощи ВСУ. Именно Петр Павел начал публично продвигать так называемую "чешскую снарядную инициативу", а сейчас он, вопреки многим чешским чиновникам, говорит о необходимости участия Чехии в миротворческой миссии в Украине в рамках гарантий безопасности.

"ЕвроПравда" коротко пообщалась с Павелом в Киеве перед завершением его двухдневного визита в Украину. Предлагаем вам видео разговора с украинской озвучкой, а также оригинальную, англоязычную версию. Текстовая версия разговора – в материале Гарантии для Украины, предел уступок и угроза войны против НАТО: интервью президента Чехии. Далее – основные тезисы чешского президента.

Для всех очевидно: для Европы нет большего источника угрозы, чем Россия.

Для меня еще в начале 2023 года было совершенно очевидно, что Украине следует готовиться не к победе, а к уступкам, что восстановить контроль за границами не получится.

Я понимал, что с ограниченными человеческими ресурсами и без реальной воли Запада предоставить вам гораздо большую поддержку Украина не сможет без огромных потерь освободить территории, оккупированные Россией.

Поэтому моя вполне реалистичная оценка заключалась в том, что без изменения этих базовых параметров война реальнее всего закончится компромиссом, уступками.

Сейчас мы идем к такому компромиссу.

Но я считаю, что в рамках этого компромисса нельзя признавать оккупированные территории российскими.

Если мы хотим сохранить международный порядок, основанный на правилах, где имеют значение территориальная целостность и суверенитет – то мы просто не можем смириться с тем, что агрессор получит "вознаграждение" и узаконит оккупированные им земли. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как не признавать это.

Это временно оккупированные территории. Но сколько продлится эта "временность" – это вопрос...

Также было вполне очевидным, что контрнаступление 2023 года не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории.

Я вижу гарантии для Украины в целом по двум направлениям.

Первое – это соглашение с Соединенными Штатами. Мы можем назвать его упрощенно "соглашением о недрах".

С практической точки зрения, если в Украине есть американское присутствие – не военное, а бизнес-присутствие и бизнес-интересы США, – то можно ожидать, что они будут защищать эти интересы.

Другая составляющая гарантий будет со стороны европейских стран. От государств, которые задекларировали готовность поддерживать Украину.

И сейчас мы говорим прежде всего о так называемой "коалиции решительных" – то есть о государствах, которые могут и хотят направить в Украину стабилизационные войска после того, как будет достигнуто мирное соглашение.

Чехия уже сейчас является частью этой коалиции, и я верю, что как только появится понимание того, что есть общая воля к развертыванию такого контингента, то Чехия будет его частью.

Вступления Украины в НАТО стоит оставить открытым, на будущее. Ведь политики приходят и уходят. В США через четыре года будет другая власть, и при новой администрации мы можем увидеть другую точку зрения.

А тем временем мы все будем работать с Украиной над ее восстановлением и над взаимосовместимостью армий. Мы будем обмениваться опытом этой войны. Будем развивать способности ВСУ.

Все эти шаги будут приближать Украину к европейским партнерам, которые со временем могут стать военными союзниками.

Больше – в материале Гарантии для Украины, предел уступок и угроза войны против НАТО: интервью президента Чехии.