В Нидерландах заметно возросло количество случаев эвтаназии

Количество людей в Нидерландах, которые воспользовались эвтаназией для прерывания жизни в 2024-м, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные, передает "Европейская правда".

За прошлый год эвтаназией воспользовались 9958 человек в Нидерландах, что на 10% больше, чем в 2023-м, свидетельствуют данные Региональных комитетов по эвтаназии (RTE), которые наблюдают за процедурой.

Более 86% людей, которые воспользовались эвтаназией, имели подобные физические заболевания, такие как рак или заболевания легких. Кроме того, более 400 человек (4,3%) страдали деменцией, а более 200 (2,2%) имели психические расстройства.

Среди почти 10 тысяч случаев в шести Региональные комитеты по эвтаназии установили нарушения. В одном из случаев, например, женщина с расстройством согласилась на процедуру без консультации независимого психиатра.

Также в прошлом году зафиксировали 54 случая так называемой двойной эвтаназии, во время которой прерывают жизнь два человека – как правило, супруги, один из которых или оба неизлечимо больны.

Нидерланды первыми в мире легализовали эвтаназию в 2002 году. Соответствующий закон позволяет врачам прерывать жизнь пациентов, при соблюдении строгих условий вводя смертельную дозу лекарств или давая им специальные лекарства.

В 2023 году правительство Нидерландов разрешило в отдельных случаях проводить эвтаназию для детей в возрасте от одного года до 12 лет.