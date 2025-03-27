В Париже началась встреча "коалиции решительных"

В четверг, 27 марта, в Париже началась встреча лидеров государств, на которой будут обсуждать поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и прочного мира.

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в мероприятии принимают представители 31 страны, среди них – президент Владимир Зеленский и лидеры Франции и Великобритании – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые перед началом мероприятия провели короткие переговоры.

Как известно, Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "коалиции решительных".

Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, а также усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание во время встречи будет уделено вопросам, связанным с переговорным процессом по установлению мира, и механизмах реализации первых шагов по прекращению огня.

Лидеры также обсудят перспективу развертывания в Украине гарантийных сил как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

По данным собеседников Reuters в европейских дипломатических кругах, в Европе все больше сомневаются в реалистичности этого варианта из-за логистических проблем, нехватки войск и сопротивления России и отсутствия гарантий безопасности США.

26 марта Макрон пояснил, что идея западного контингента в Украине, который продвигают Париж и Лондон, не предусматривает развертывания непосредственно на линии соприкосновения.