Почему новый проект США договора о недрах недопустим для Украины и как действовать Киеву

23 марта Украина получила от США первый проект нового, большого соглашения о распределении доходов от украинских недр. Этому предшествовали три недели паузы, которую взяла американская сторона в переговорах по этому поводу.

Причем во время этого периода затишья США несколько раз ответили отказом на предложение из Киева подписывать уже готовое, согласованное соглашение.

В первые дни марта было предположение, что в Вашингтоне "в качестве наказания" готовятся пересмотреть некоторые его условия.

Впоследствии американские партнеры сообщили Киеву, что в США решили отказаться от двухстадийного подхода (при котором сначала должны были согласовать рамочный договор с основными параметрами, а затем – детальное межправительственное соглашение) и перейти сразу к финальному документу.

О том, что предлагают американцы, почему этот проект соглашения опасен для Украины и как реагировать на это, читайте в детальном анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США. Далее – краткое его изложение.

Итак, США "выбросили на помойку" старые договоренности.

У Дональда Трампа отказались от всех компромиссных решений, согласованных месяц назад, и предложили вариант соглашения, который является заранее неприемлемым для Украины.

Он пересекает почти все красные линии, согласованные перед тем; лишает Украину части суверенитета; противоречит будущему членству в ЕС.

Кроме того, проект соглашения обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Украина получала как безвозвратную. То есть, благодаря новому соглашению у Украины может появиться огромный де-факто долг на более чем $120 млрд, которого сейчас не существует – в дополнение к этому наше государство "ставят на счетчик": сумма компенсации со стороны Украины в бюджет США будет увеличиваться на 4% ежегодно.

Этот подход распаковывает ящик Пандоры и неизбежно повлечет за собой нашествие претензий и от других государств.

Нечего и говорить, что в проекте нет ни слова о гарантиях безопасности.

Новое американское предложение является для Киева непростым вызовом.

Подписывать соглашение в таком виде нет смысла. Этот шаг был бы политически самоубийственным для Владимира Зеленского и вредным для государства. В дополнение такое соглашение не имеет никаких шансов быть ратифицированным в парламенте, а без ратификации оно или вообще не заработает, или будет сразу отменено (и это только ухудшит как политические последствия для Зеленского, так и отношения с США).

В то же время напрямую отказываться от его подписания Украина также не может, потому что Трамп воспримет это как еще одну публичную пощечину, с соответствующими последствиями.

Поэтому единственный выход для Киева – не подписывать, но продолжать переговоры. Не только затягивая время, но и надеясь на лучшее. В конце концов, и опыт предыдущих переговоров, во время которых команда Трампа доказала свою неквалифицированность, и то, как сформулирован новый документ, дает почву также для таких надежд.

Единственный правильный вариант действий – предложить США свой, альтернативный вариант.

Который для этого еще надо написать. Похоже, что именно этим Украина занимается – и именно поэтому мы до сих пор не ответили США по этому документу. В конце концов, во время прошлого цикла переговоров по недрам документ несколько раз писали с нуля, пока не пришли к форме, приемлемой для всех сторон.

Сейчас в правительстве, по данным ЕП, есть на это надежда.

По словам одного из источников, сейчас стоит цель вернуться к тем параметрам, которые были в меморандуме, готовом к подписанию 28 февраля.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.